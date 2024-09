Diamonds are a girl's best friend: Erika Van Tielen speelt bad girl Roxanne in Milo

Nadat Hans De Munter, Ann Van den Broeck en Antony Arandia enkele dagen terug al hun intrede deden in Milo, krijgt de telenovelle er met Erika Van Tielen op woensdag 25 september opnieuw een gezicht bij.

Van Tielen werd in 2003 bekend als wrapster bij Ketnet en maakte enkele jaren later de overstap naar VTM én Qmusic. Later werd ze het gezicht van Vlaanderen Vakantieland, maakte ze radio bij Studio Brussel, en ook kwam ze op de stoel van nieuwsanker terecht, dit keer bij het regionale RTV. Maar de meeste mensen kennen haar als Amélie De Wulf, vijf seizoenen lang een vaste waarde bij Familie. Vanaf 10 oktober is ze te zien in het derde seizoen van de Streamz-reeks 2DEZIT als café-uitbaatster Ellis, maar vanaf 25 september duikt ze in de telenovelle Milo eerst in de huid van bad girl Roxanne.

Het personage werd op het einde van het eerste seizoen al enkele keren geïntroduceerd wanneer Roxanne belde met haar lief, de ondertussen verongelukte Kosmos-leraar Koen (Tom Dingenen). Nu sluipt ze Kosmos binnen als administratieve hulp, maar papieren en ordners kunnen haar gestolen worden. De diamanten van Hilde (Karlijn Sileghem), dààrop heeft ze het gemunt. Roxanne is vastberaden af te maken wat haar overleden vriend Koen niet lukte. En ze is bereid daarvoor héél ver te gaan.

