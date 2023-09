Deze vijf bekende Vlamingen en één mystery guest transformeerden tot drag queens met een boodschap in Make Up Your Mind 

Ze hebben zich volledig gesmeten en álles gegeven op het podium, de vijf bekende Vlamingen die zich tot drag queen transformeerden in Make Up Your Mind. Vanavond ging alle make-up af en kwam de kijker te weten welke BV’s er achter schuil gingen. Die reveals deden de monden van kijkend Vlaanderen openvallen. Niemand minder dan cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman, zanger Christoff, Qmusic-dj Maarten Vancoillie, ex-wielrenner Francesco Planckaert én ‘mystery queen’ Jan Mulder verstopten zich in de kleurrijke outfits. En dat deden ze met een missie. Op zondag 10 september om 20u30 tonen de bekende queens hoe ze het avontuur hebben beleefd en nemen ze de kijker exclusief mee tijdens alle voorbereidingen in Het Verhaal van de Queens.

In verschillende rondes toonden de queens wat ze in hun mars hadden. Er kon er maar één de beste zijn en dat werd Cindy Envy. Zij werd de winnaar van de avond en bleef onder de radar bij panelleden Natalia en Bart Appeltans. Julie Van den Steen en Ruth Beeckmans zagen wél wie er in de opvallende oranje outfit zat: niemand minder dan cd&v-voorzitter Sammy Mahdi. Zijn deelname was misschien wel dé verrassing van de avond.

“Dit had ik totaal niet verwacht. Het was een ongelofelijk avontuur. Ik sta niet iedere dag op hakken van 20 cm. Dat was echt pittig, maar vooral heel plezant om te doen. Je moet je er gewoon in smijten en hopen dat je niet valt. Dat is bij deze gelukt. Dat ik hieraan meedoe heeft alles te maken met de tijden waar we vandaag in leven. Wat we nu hebben gedaan is in een staat in de Verenigde Staten gewoon verboden. Ook in veel Europese landen wordt vaker de vraag gesteld of mensen dit wel mogen dragen en of je verliefd mag zijn op iemand van hetzelfde geslacht. Vele rechten die we vandaag hebben, lijken voor ons vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Je moet die strijd blijven voeren en als ik die kan voeren op hakken van 20 cm, dan doe ik dat met veel plezier.”

De naam van Kürt Rogiers viel de voorbije dagen meermaals als het over de gouden queen, Madonna Starling, ging. Niet Kürt, maar wel Christoff bleek uiteindelijk onder de blonde pruik te zitten. En hij zette zo een grote stap ver weg van zijn comfortzone.

“Dit was zo leuk om te doen, fantastisch! Ik was ongelofelijk zenuwachtig, maar eens het publiek er is dan ga je de volle 100%. Dit programma is ver weg van mijn comfortzone, dus daar heb ik heel even over moeten twijfelen. Maar als kind ben ik van mijn vijftiende hard gepest op school. Ik heb mezelf heel lang onder de radar gehouden en hoop dat er vandaag veel mensen zijn die daar durven voor uitkomen. Het is niet aan je omgeving of je familie om je te belemmeren. Kom ervoor uit, wees wie je bent. Je hebt maar één leven, leef het gewoon.”

Een andere verrassende naam zat verscholen onder de make-up van de blauwe queen, Mayday Touchée. Dat was niet Sam De Bruyn, zoals Julie en Ruth vermoedden, maar wel VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman, de gok van Bart en Natalia. Hij ging all the way om zijn performance op punt te krijgen en oefende zelfs op de redactie.

“Ik ben ‘s ochtends heel vroeg op de redactie als er nog niet veel volk is en heb effectief in de studio rondgelopen op mijn hoge hakken. Dat is een hele lastige studio met veel rails, dus de ideale uitdaging om het onder de knie te krijgen. Ik ben heel lang niet meer zenuwachtig geweest in mijn leven, maar voor deze show wel. En dan sta je hier op het podium en wordt het gewoon heel plezant. Ik heb mij echt geamuseerd en hoop dat mensen dat gezien hebben. Maar ik deed ook mee met een reden. Ik vind het fantastisch om mijn kinderen te laten opgroeien in een wereld waarin mensen zich durven boos maken over bijvoorbeeld armoede, honger en klimaatproblemen. Maar er zijn mensen die zich boos maken op iemand omwille van wie die is, wat die wil dragen, op wie die verliefd wil zijn. Daarom wil ik dit doen. Er zijn ongetwijfeld mensen thuis die denken: wat doet die onnozelaar van het nieuws met een pruik en een jurk? Dan denk ik: daarom sta ik hier.”

Raden wie de rode queen, aka Doris Daybreak, was… het bleek een koud kunstje voor Julie Van den Steen. Zij herkende vrij snel Qmusic-dj Maarten Vancoillie, een naam die ook door Bart en Natalia werd genoemd.

“Ik heb er heel erg van genoten, het was een heel warm bad waar ik in terechtgekomen ben. Ik heb ooit voor Qmusic een reclamespotje gemaakt met Wim Oosterlinck en Kürt Rogiers en dat heeft me een klein voordeel gegeven voor de hakken. Ik had wel aan het gezicht van Julie gezien dat ze mij direct door had (lacht). Ik heb heel veel gerepeteerd voor die ‘attitude’ en gisteren nog met mijn dochter geoefend. Die stelde zich daar ook geen vragen bij. Ik ben heel blij dat ik in een land leef waar dit programma op tv kan komen. Om daar mijn dankbaarheid voor te kunnen uiten vond ik het niet meer dan normaal om gewoon ook mee te doen. Ik heb ervan genoten!”

De groene queen, Edina Woodward, moest de show helaas als eerste verlaten. “Wij weten het gewoon”, klonk het zelfverzekerd bij Bart en Natalia. “Junior Planckaert.” Een deel van het antwoord bleek juist, al verstopte niet Junior, maar wel zijn broer Francesco zich in de groene outfit mét het fietswiel op de rug.

“Hoe ik me voel? Onder spanning. Toen ik mezelf zag schrok ik toch wel even: mijn baard afgedaan, volledig geschminkt... Als ik straks in de spiegel kijk, geloof ik zelf niet meer dat ik het ben (lacht). Het hele traject was best wel moeilijk. Ik ben geen natuurtalent-danser, vraag dat maar aan de familie. En dan nog op hoge hakken… dat wil je niet weten. Respect voor de drag queens! Eigenlijk heb ik niet lang getwijfeld om mee te doen. Ik heb het meteen besproken met het gezin. Iedereen mag toch zijn zoals ze zijn? Ik heb drie gasten en kan het me niet voorstellen dat zij zouden zeggen dat ze niet kunnen zijn wie ze zijn. Daar word ik kwaad van en daarom sta ik hier.”

Wie dacht dat na vijf reveals alle verrassingen erop zaten, had het mis. Aan het einde van de show dook er immers nog een mystery guest op: de witte queen. Dat was volgens Bart Appeltans “Jan de Nederlandse voetbalanalist”, beter bekend als Jan Mulder. Hij verscheen op het podium om winnares Cindy Envy de trofee te overhandigen én om een statement te maken.

“Ik wilde eerst niet meedoen, want dit is natuurlijk niks voor mij. Maar toen belden ze na drie weken terug en in die tijd had ik vreselijke artikelen gelezen over bespugen en beschimpen van de drag queens in Nederland. Ik las die kranten en vond het zo erg, om nog maar te zwijgen van hoe die mensen behandeld worden in Amerika of Italië. Ik vind het eigenlijk een vrolijke kunst. Zelfs ik ben al een soort Picasso-hoofd, na drie uur schmink. Maar behalve dat wil ik solidair zijn. Eén keer in mijn leven stel ik een daad. Leve de drag queens!”

De vijf queens mogen dan wel onthuld zijn, Make Up Your Mind zit er nog niet op. Nu zondag 10 september om 20u30 gaan de camera’s backstage in Het Verhaal Van De Queens. Daarin tonen de bekende Vlamingen hoe ze het avontuur hebben beleefd en kijkt de kijker exclusief mee tijdens alle voorbereidingen die eraan voorafgingen.

