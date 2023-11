Deze drie koppels strijden verder voor een eigen droomhuis in Huis Gemaakt

Het waren bewogen dagen vol hard labeur voor de koppels in Huis Gemaakt. Ondanks de vele hindernissen wisten de duo’s hun eerste kamer af te werken. In de aflevering van vanavond kwamen juryleden Bart, Béa en Cerina na een slopende deadline langs om alles kritisch te beoordelen. De keuzes die de jury moesten maken waren erg moeilijk. Van de zes deelnemende koppels krijgt slechts de helft in de komende weken de kans om verder te gaan met hun verbouwingen. Voor Herbert & Cynthia, Leonard & Naomi en Tom & Alice stopte helaas het avontuur. De jury had wél goed nieuws voor Kayleigh & Bavo in Hasselt, Anouk & Martin in Aalst en Ana & Enis in Antwerpen, want zij mogen ‘hun’ droomhuis verder afwerken.

In Hasselt waren de juryleden onder de indruk. Ondanks het feit dat beide duo’s een identiek moodboard hadden, slaagden ze erin om elk hun eigen accenten te leggen. De twee duo’s waren dan ook erg aan elkaar gewaagd, waardoor de beoordeling van de Limburgse slaapkamers één van de moeilijkste keuzes ooit werd. “We hebben lang getwijfeld en gediscussieerd”, vertelde Cerina. Bavo & Kayleigh kregen het voordeel van de twijfel. Een grote opluchting voor het koppel. “We hadden het echt niet verwacht maar we did it! Als we het huis winnen dan kunnen we trouwen en beginnen aan ons familietje. We hebben nu één kans op drie om te winnen, echt gek!”

Voor en na in Hasselt:

In Aalst vond de jury de afwerking van de kamers ondermaats. “We weten dat het een moeilijk huis is en dat jullie geen professionals zijn, maar het moet beter!”, klonk het. De jury zag het meeste groeipotentieel in Anouk & Martin en is benieuwd naar hun verdere plannen voor het huis. “Het was echt nek aan nek! Ze krijgen ons hier niet meer weg nu”, lacht Anouk.

Voor en na in Aalst:

In Antwerpen won de warme kinderkamer van Ana & Enis het van de trendy kamer van Tom & Alice. Hoewel de technieken in beide kamers niet op punt stonden, kreeg de jury wel twee slaapkamers met een ‘eigen smoel’ te zien. De beslissing viel zwaar voor de twee duo’s, die ondertussen goede vrienden zijn geworden. “Onze eerste reactie was ‘yes!’, maar dat duurde maar twee seconden. Het is dubbel want je wil niemand kwetsen en je weet dat Tom & Alice gekwetst zijn”, klinkt het. “Nu kan je maken dat je het wint!”, lacht Alice. “Ze zijn nog niet klaar met ons! We zijn als een pitbull die bijt en niet meer loslaat", lacht Enis.

Voor en na in Antwerpen:

Voor de drie resterende koppels wordt het nu écht menens. In Hasselt, Aalst en Antwerpen schakelen Bavo & Kayleigh, Anouk & Martin en Ana & Enis vanaf volgende week dinsdag 21 november over op de verbouwing van een nieuwe, belangrijke ruimte: de woonkamer.

