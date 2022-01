Deze afgebrande wietplantage levert heel wat werk op voor Chantal in ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’

In ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ bij VTM 2 maakt de kijker op dinsdag 1 februari om 21u45 kennis met cleaner Chantal, die al jaren gespecialiseerd is in het schoonmaken van huizen die getroffen werden door brand. Roet en as zijn voor haar dagelijkse kost. Maar deze keer wacht haar een wel heel speciale opdracht. In het appartement boven een restaurant in Lommel werd tijdens een brand een wietplantage ontdekt. Chantal en haar team lijken terechtgekomen in een science fiction-film. Het hele appartement ligt bezaaid met honderden kilo's potgrond, gesmolten plastic en andere restanten van de plantage.

Bekijk hier de preview:

In Oostakker beginnen Tom en zijn nieuwe werknemer Mathieu hun werkdag met een verstopt toilet als ontbijt. In de namiddag trekken ze naar Mechelen voor alweer een hardnekkige ontstopping. De boosdoeners: kalk, vochtige doekjes en ... de meest uiteenlopende speeltjes. Tom vertelt: "Ooit vond ik in een wc een vibrerend eitje. De eigenares liep rood aan. En ook kinderen durven hun speelgoed wel eens door te trekken. Ja, wij vinden dus speeltjes voor jong én oud."

‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’, dinsdag 1 februari om 21u45 bij VTM 2 en ook op VTM GO .

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be . Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be .

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/280087?automute=false&autoplay=false&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>