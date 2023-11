Deze 8 talenten gaan door naar de finale van The Voice Kids 

Op vrijdag 24 november bereikt het zevende seizoen van The Voice Kids haar hoogtepunt. In de veelbelovende, grote finale halen de overgebleven finalisten alles uit de kast in de hoop de felbegeerde titel van de Voice van Vlaanderen onder de kids te bemachtigen. Nu de halve finale gezongen is, zijn de acht finalisten bekend. Nisa, Ines, Ariona, Sofian, Miriam, Sikudhani, Lize en Sid: één van hen gaat naar huis met een studiebeurs van 10.000 euro en met de mogelijkheid om een eigen single op te nemen.

In de afgelopen weken hebben coaches Laura Tesoro, Metejoor, Pommelien Thijs en Coely het aantal talenten in hun team teruggebracht tot twee. Ines (14, uit Oost-Vlaanderen) en Ariona (14, uit Vlaams-Brabant) vertegenwoordigen team Laura in de finale, terwijl Sofian (14, uit Oost-Vlaanderen) en Sid (13, uit Limburg) streven naar de overwinning voor team Metejoor. Sikudhani (12, uit Antwerpen) en Lize (13, uit Antwerpen) zullen hun zangkunsten inzetten voor team Pommelien, en het team van Coely bestaat uit Miriam (12, uit West-Vlaanderen) en Nisa (14, uit Limburg). Op vrijdag 24 november geven zij het beste van zichzelf in een spetterende show. Wie volgt winnares Karista op?

Team Laura: INES & ARIONA

Team Metejoor: SOFIAN & SID

Team Pommelien: SIKUDHANI & LIZE

Team Coely: MIRIAM & NISA

Niet voor publicatie: