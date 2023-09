Deze 5 BV-queens trekken hun stoute hakken aan in Make Up Your Mind, maar wie zijn zij?

Terwijl Vlaanderen alvast speculeert over welke bekende Vlamingen zich tot groene en gouden drag queen transformeerden, maken vandaag nog drie andere queens zich bekend. Verscholen achter een dikke laag make-up, althans. Vanavond geven ze de performance van hun leven in het gloednieuwe Make Up Your Mind. In deze eenmalige show worden de vijf van top tot teen omgetoverd tot glamoureuze drag queens, inclusief kleurrijke make-up, opgezette kapsels, valse wimpers, torenhoge hakken, flashy pluimen en blinkende pailletten. Welke bekende koppen gaan er schuil achter de make-up? De kijker komt het meteen van iedereen te weten. Op zondag 10 september gaan de camera’s backstage in Het Verhaal Van De Queens en tonen de bekende Vlamingen hoe ze het avontuur hebben beleefd.

In Make Up Your Mind zullen de vijf queens in verschillende rondes het beste van zichzelf geven en beoordeeld worden door een jury van professionele drag queens. Van flaneren over de catwalk of lipsyncen tot de complete act en star quality op een podium: alle criteria worden door de jury onder de loep genomen. Per ronde moet één queen de show verlaten en zijn of haar echte identiteit prijsgeven. Worden ze herkend door kijkend Vlaanderen én door panelleden Bart Appeltans, Natalia, Julie Van den Steen en Ruth Beeckmans? Wie verrast en imponeert als een echte drag queen?

Wie zijn deze vijf BV-queens?

De oranje queen

“Beste vrienden, vriendinnen en koninginnen. Ook in deze wedstrijd kan alleen maar de beste winnen. Mijn respect voor de andere queens is nog hoger dan mijn hakken. Maar geef toe, wie steekt er met kop en schouders bovenuit? Ik!”

De blauwe queen

“Mayday! Mayday! Ik heb mijn hele leven heel hard moeten vechten om op één van deze schermen te verschijnen en nu maak ik eindelijk het verschil. Niet zomaar met de hakken over de sloot, maar over een hele oceaan. Het knappe koppie van deze queen krijg je straks te zien. Stem met je hart, stem voor mij.”

De rode queen

“Darlings, don’t kid yourselves! Wie kiest er niet voor a cute mind in a perfect body? Ik ben de perfecte mix tussen beauty and brains. Be honest, er is er toch maar één naar wie iedereen kijkt… en dat is, jaja, me!”

De gouden queen

“Als queen ben ik geboren voor het podium en zo wil ik ook sterven. Ik ben de superster van de avond. Als ik een traan was zou jij nooit meer willen huilen, om mij niet te verliezen. Bless you all!”

De groene queen

“Waarde landgenootjes, laat de champagne al maar knallen want de winnaar is klaar. Het was een dolle rit met veel talent in de wedstrijd. Deze natuurlijke beauté bedankt jullie voor het applaus. Merci!”

Welke bekende Vlaming wordt door de professionele jury tot queen van de avond gekroond? Make Up Your Mind is vanavond om 20u35 te zien bij VTM. Op zondag 10 september om 20u30 tonen de bekende queens hoe ze het avontuur hebben beleefd en kijkt de kijker exclusief mee tijdens alle voorbereidingen in Make Up Your Mind: Het Verhaal van de Queens.

Niet voor publicatie: ​

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.