Deze 16 topstemmen schitteren in de halve finale van The Voice Kids

De Knockouts van The Voice Kids zitten erop. Coaches Laura Tesoro, Duncan Laurence, K3 en Metejoor hebben hun teams de voorbije weken flink uitgedund om alleen de 16 allerbeste stemmen over te houden. Laura koos de voorbije weken al voor de stemmen van Gloria (14, Berchem), Lena (14, Maasmechelen) en JAP (12, Gent) en voegde daar vanavond nog Samuel (12, Gent) aan toe. Duncan gaf al twee halve finale-plekjes aan Finn (14, Sint-Niklaas) en Lina (13, Linter) en beloonde vandaag ook Isis Lilja (14, Schoten) en Karista (13, Deurne). Marthe, Hanne en Julia gaven hun laatste ticket aan Sien (14, Geel), die samen met Anne (14, Maasmechelen), Naomi (13, Zaventem) en Lars (10, Herselt) team K3 mag verdedigen in de halve finale. Metejoor voegde Maïté (14, Dergenau) nog toe aan zijn team met Jinthe (12, Melsele), Marie-Émilie (12, Genval) en Zita (14, Genk).

Deze 16 halve finalisten strijden volgende week, vrijdag 20 mei, tegen elkaar. De teams worden gehalveerd, want slechts 8 stemmen – 2 per coach – kunnen aantreden in de grote finale van The Voice Kids op vrijdag 27 mei.

TEAM DUNCAN: FINN, LINA, ISIS LILJA EN KARISTA

TEAM K3: SIEN, ANNE, NAOMI EN LARS

TEAM METEJOOR: MAÏTÉ, JINTHE, MARIE-ÉMILIE EN ZITA

TEAM LAURA: GLORIA, LENA, JAP EN SAMUEL

