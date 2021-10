Deze 12 schitteren in de grote studioshows van K2 zoekt K3

En toen waren ze nog met 12. Na een razend spannende bootcamp is de groep mogelijke K3’tjes herleid tot 12 ruwe diamanten. Amy, Celester, Chanel, Diede, Dirk, Giana, Julia, Justine, Kato, Luca, Manou en Remi kregen het vertrouwen van Hanne, Marthe en hun ‘K3-team’ en schitteren vanaf volgende week in de grote studioshows van K2 zoekt K3. Eén van hen zal in de grote finale het plekje naast Hanne en Marthe innemen en de opvolger worden van Klaasje.

In de bootcamp aflevering vielen de kandidaten van de ene verrassing in de andere. Ze kregen in primeur de nieuwste K3-single Waterval te horen en moesten de zang en choreografie in sneltempo onder de knie krijgen. Een opdracht waar Diede, Dirk en Giana het best in slaagden volgens de jury. Justine bleek het favorietje van een groep enthousiaste kinderen en verzekerde zichzelf zo ook van een plek in de studioshows. Jacques Vermeire en zanger Rolf Sanchez dompelden iedereen onder in een workshop acteren en podiumprésence. Tot slot moesten de kandidaten ook een volledige K3-act klaarstomen die ze op een groot podium voor hun familie, vrienden én voor Hanne en Marthe mochten brengen. De jury zette een domper op de feestvreugde, want drie kandidaten zouden de bootcamp helaas niet overleven. Babette, Jemaima en Elise wisten de jury het minst te overtuigen en zagen hun K2 zoekt K3-avontuur eindigen.

Voor de 12 resterende kandidaten breekt vanaf volgende week een nieuwe etappe aan in het K3-avontuur: de shiny studioshows waarin ze voor een bomvolle studio en voor het oog van juryleden Natalia, Gordon, Ingeborg, Samantha én Gert Verhulst zullen moeten overtuigen. Vanaf dan begint de afvalrace pas echt en wordt de eindsprint ingezet naar het moment waarop K2 terug K3 wordt.