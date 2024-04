Deze 11 Bekende Vlamingen verruilen hun naam voor een nummer en zoeken hun limieten op in Special Forces

Naam, faam en status worden weggevaagd. Bij de Special Forces tellen enkel de missie en het resultaat. Dat ondervinden Davina Simons, Saïd Boumazoughe, Loïc Van Impe, Ine Beyen, Ismaïl Abdoul, Jan Bakelants, Gers Pardoel, Lynn Van den Broeck, Nora Gharib, Olivier Deschacht en Geert Meyfroidt wanneer ze in het nieuwe seizoen van Special Forces in de schaduw van de elitegroep stappen. De 11 rekruten laten alles achter - hun comfort, hun bekendheid, hun privileges - voor de zwaarste militaire opleiding die er bestaat. Een week lang zullen ze in de wildernis van Zuid-Afrika vechten tegen de demonen van twijfel, pijn en uitputting. Wie beschikt over het juiste fysieke en mentale profiel om het eind van de opleiding te halen? Het wordt geen strijd tegen elkaar maar tegen zichzelf.

Onder leiding van vertrouwde gezichten en ex-Special Forces operatoren Blom, Kevin en Greg en nieuw gezicht Bram, ondergaan Davina, Saïd, Loïc, Ine, Ismaïl, Jan, Gers, Lynn, Nora, Olivier en Geert een week lang de loodzware fysieke en psychologische training van de Special Forces. Constante druk, geen zekerheid en geen houvast. “Voor deze training kan je niet klaar zijn. Je kan alleen maar je best doen en er het beste van maken. Maar er klaar voor zijn? Nooit”, vertelt chef Blom. “De carrières van de elf rekruten zijn tijdens onze opleiding van weinig waarde. Ze gaan niet bejubeld worden, ze krijgen geen cadeaus en we gaan geen medelijden hebben. Tijdens de opleiding krijgt iedereen een nummer zodat iedereen gelijk aan de training kan starten”, vertelt chef Bram.

Voor dit nieuwe seizoen verplaatst het strijdtoneel zich naar de bush van Zuid-Afrika, net boven Kaapstad. Hier zullen de 11 rekruten zich meten met de ruige natuur en hun eigen innerlijke strijd. Gerekruteerd uit uiteenlopende sectoren hebben deze 11 individuen weinig gemeen, behalve de gezamenlijke angst voor wat komen gaat. Hoe ze deze grensverleggende uitdaging doorstaan, is vanaf maandag 22 april te zien bij VTM en vanaf 15 april in weekpreview bij Streamz. Wie houdt stand, zelfs wanneer elke vezel in het lichaam schreeuwt om te stoppen?

Deze 11 Bekende Vlamingen zoeken hun limieten op:

Rekruut 1 aka presentatrice en actrice Nora Gharib

“Mijn voornaamste doel is om te ontdekken hoe ver ik kan gaan en op welk punt ik mijn grenzen zou bereiken. Natuurlijk hoop ik mijn breekpunt niet te bereiken, maar ik ben me ervan bewust dat ik een mens ben en dat er waarschijnlijk een moment zal komen waarop het allemaal te veel wordt, ofwel fysiek ofwel mentaal.”

Rekruut 2 aka televisiekok Loïc Van Impe

“Ik neem deel aan dit programma om mezelf écht tegen te komen, want dat is nog niet gebeurd. Ik wil niet gewoon herhalen wat ik al gevoeld heb. Ik wil iets nieuws ervaren, diep vanbinnen iets raken wat nog nooit geraakt is geweest.”

Rekruut 3 aka ex-Rode Duivel en Anderlecht-icoon Olivier Deschacht

“Ik heb meegedaan omdat ik moet leren om uit mijn comfortzone te stappen. Mijn carrière als topsporter liep net op zijn einde en het voelde allemaal een beetje grijs. Ik had nood aan een sportieve uitdaging om mezelf terug scherp te zetten. Ik merkte onlangs dat zelfs het beklimmen van een trap me een hoge hartslag bezorgde. Dat zijn dingen die je je niet kan voorstellen.”

Rekruut 4 aka advocaat Davina Simons

“Ik heb al wat meegemaakt in mijn leven en ik denk dat ik mezelf mentaal wel zal tegenkomen. Ongetwijfeld. Iedereen denk ik. Al denk ik wel dat ik ga kunnen relativeren en mijzelf ertoe ga kunnen pushen om door te gaan. Ik ben een doorbijter.”

Rekruut 5 aka muzikant en rapper Gers Pardoel

“Ik ben altijd op zoek geweest naar de zin van het leven. We moeten het oncomfortabele opzoeken om comfortabel te zijn in het leven. Wil ik meedoen? Nee. Doe ik het? Ja! Mijn motto is sowieso: geen zin, wel gaan.”

Rekruut 6 aka actrice Lynn Van den Broeck

“Mijn papa is al zijn hele leven lang militair en mijn pépé ook. Het zijn echt sterke mannen. Ik hoop om te laten zien dat ik net zo’n doorzetter ben als zij en dat ik een echte Van den Broeck ben.”

Rekruut 7 aka ex-wielrenner en analist Jan Bakelants

“Ik denk niet dat ik mezelf nog iets te bewijzen heb, maar ik ben wel iemand die elk jaar, keer op keer, op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging omdat ik geloof dat dit je scherp houdt en je een motivatie geeft om elke dag bezig te zijn met jezelf, je lichaam en je mindset.”

Rekruut 8 aka ex-wielrenster en analist Ine Beyen

“Als ex-topsporter weet ik dat ik karakter heb. Ik ga fysiek altijd tot het uiterste, vaak zelfs verder dan m’n eigen lichaam eigenlijk kan verdragen. Focus is mijn sterkste punt. Maar ik heb alles graag zelf onder controle, ik vertrouw niet snel iemand anders."

Rekruut 9 aka intensivist Geert Meyfroidt

“Op mijn werk op intensieve zorgen ben ik het gewoon om onder stresserende omstandigheden snel te moeten handelen en adequate beslissingen te moeten nemen die letterlijk van levensbelang kunnen zijn, en dit overdag zowel als ’s nachts. Ik ben heel benieuwd of mijn geest nog zo scherp zal zijn bij slaapgebrek en fysieke uitputting, en wat mijn lichaam aan kan. Dat ik de oudste deelnemer ben, maakt het nog bijkomend uitdagend. Ook al ben ik wel sportief, ik heb zeker niet het lichaam van een topsporter.”

Rekruut 10 aka acteur Saïd Boumazoughe

"De Special Forces, wat die mannen doen... Ik heb daar ontzettend veel respect voor, echt duizendmaal respect. Dat is absoluut geen lachertje, zeker niet. Het is niet alsof ik daar de macho ga uithangen of aan heel Vlaanderen wil laten zien dat ik sterk wil zijn, alsof ze een nieuwe Rambo hebben gevonden. Nee, ik ben maar een nummer. Ben ik te breken? Mijn ego zegt nu van niet, om mezelf te beschermen. Maar zou ik die grens opzoeken? Ja, absoluut. En dat is wat ik wil bereiken bij de Special Forces."

Rekruut 11 aka ex-profbokser Ismaïl Abdoul

“Ongeveer 20 jaar geleden heb ik gesolliciteerd bij defensie maar mijn strafblad stond in de weg. Ondertussen heb ik mijn leven herpakt. Vandaag ben ik een fiere papa, fiere echtgenoot en werkmens en wil ik tonen dat iedereen kan veranderen. Ik wil ontdekken of ik een goede soldaat geweest zou zijn en ik wil mezelf bewijzen. Met opgeheven hoofd neem ik deel aan het programma en ik wil het ook zo verlaten.”

