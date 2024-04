Derde seizoen van ‘Axel Gaat Binnen’ wordt meest persoonlijke reeks ooit voor Axel Daeseleire

Axel Daeseleire gaat in het derde seizoen van ‘Axel Gaat Binnen’ vanaf 17 april opnieuw elke woensdagavond om 21u45 binnen op acht bijzondere locaties. Eén voor één plekken waar de deuren eigenlijk gesloten blijven voor toeschouwers. Vijf dagen en vier nachten leeft hij mee op het ritme van zijn medebewoners. Axel gaat in dialoog met de mensen die er verblijven en werken, en krijgt een inkijk in de mooie, oprechte en vaak aangrijpende verhalen die zich afspelen binnen deze muren. In het nieuwe seizoen van 'Axel Gaat Binnen' logeert de programmamaker onder andere in een centrum voor mensen met jongdementie, hij gaat op tantra-retreat in de Ardennen en scheept vier nachten in op de Castor, een schip van de Belgische marine dat een Russisch onderzoeksschip in de gaten houdt.

Axel Daeseleire: “Mijn comfortzone bestaat niet meer in dit derde seizoen van 'Axel Gaat Binnen'. De arena’s waar ik binnen ga, raken de kernpunten van mijn bestaan aan en daardoor heb ik een heel sterke voeling met de thema’s die aan bod komen. Dat maakt dat het een erg persoonlijke reeks geworden is. Zo wordt in de eerste aflevering mijn kinderwens in vraag gesteld en getriggerd. En ik word geconfronteerd met dementie, iets wat ik van thuis herken. Niet alleen bij mijn moeder, maar ook mijn grootvader kampte met Alzheimer. En met een serieuze dosis nostalgie ga ik het circusleven opsnuiven. Eigenlijk is 'Axel Gaat Binnen' de reden waarom ik televisie maak. Het gaat over de essentie van het leven.”

In de eerste aflevering - te zien op 17 april - verblijft Axel samen met premature baby’s en hun ouders enkele nachten op de dienst Neonatale Intensieve Zorgen van Ziekenhuis Oost-Limburg. Het worden vijf emotionele dagen voor Axel, waarbij zijn emoties de overhand krijgen.

In deze arena’s gaat Axel binnen in het nieuwe seizoen:

Centrum voor mensen met jongdementie

​Axel leeft vijf dagen mee in een centrum voor mensen met jongdementie. Het raakt Axel persoonlijk, want ook zijn eigen moeder kampt met dementie

Medisch Toerisme

​Axel reist mee met een reisbureau dat medische trips naar Turkije organiseert. Hij stapt op het vliegtuig samen met mensen die hun neus, haarlijn en lippen willen laten aanpassen. Zal hij zijn vooroordelen bijsturen?

Moeder en Kind van Ziekenhuis Oost-Limburg

​Axel leeft vijf dagen mee op de afdeling Moeder en Kind van Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, waar hij wordt geconfronteerd met zijn eigen kinderwens.

Tantra-retreat in de Ardennen

​Axel gaat op tantra-retreat in de Ardennen. Net zoals de meeste mensen weet hij niet goed wat tantra juist inhoudt, maar hij stelt zich volledig open. Axel gaat bijzonder diep: allerlei onverwerkte gevoelens komen boven tijdens deze intense week.

Centrum Integrale Gezinszorg

​In het Centrum voor Integrale Gezinszorg Nestel in Kortrijk leeft Axel mee met jonge ouders die hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun kinderen. Het zijn vaak moeders die een problematische thuissituatie met drank- of drugsmisbruik zijn ontvlucht.

De Marine

​Axel scheept in op de Castor, een schip van de Belgische marine. De Castor is verantwoordelijk voor de bewaking van onze nationale wateren. Het wordt een spectaculaire week met oefeningen met het machinegeweer, reddingsoefeningen en zelfs een training samen met de Special Forces. De Castor houdt een Russisch onderzoeksschip in de gaten dat heel dicht bij de windmolenparken vaart.

Ter Groene Poorte

​Axel gaat op kostschool bij Ter Groene Poorte, de hotelschool waar onder andere Sergio Herman en Roger Van Damme school liepen. Het is voor Axel een terugkeer naar zijn jeugd op het internaat.

Circus Barones

​Axel duikt in de wondere wereld van Circus Barones, een familiecircus dat teruggaat tot 1848. En de familie laat Axel niet zomaar eens rondkijken. Hij moet zelf aan de bak als clown en… tijdens een messenwerpact.

Niet voor publicatie: