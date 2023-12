Derde keer, goede keer? Verovert Loïc Van Impe eindelijk een plek in de finale van Snackmasters of steekt de diepvriespizza van Hendrik Buysse daar een stokje voor? 

In de eerste halve finale van Snackmasters bracht chef Timothy Tynes de prehistorie weer tot leven met zijn perfecte kopie van de dinosauruskoek. Wie legt Timothy volgende week het vuur aan de schenen tijdens de grote finale van Snackmasters? Loïc van Impe en Hendrik Buysse vechten het morgen uit op het scherpst van de pizzasnede tijdens de tweede halve finale van Snackmasters. Wie presenteert op doktersbevel de perfecte dunne en toch krokante bodem, met mooie rondjes mozzarella, het juiste type tomaten en diezelfde unieke kruidenmix van de Dr. Oetkerpizza?

Blend Brother Hendrik Buysse heeft veel geleerd van zijn goeroe en Zeeuwse buurman Sergio Herman, maar het geheim achter de diepvriespizza van Dr. Oetker zal toch niet in het lessenpakket gezeten hebben. Kan hij na zijn winst op Julius Persoone doorstoten naar de finale? Dan moet hij voorbij tv-kok Loïc Van Impe, die met verve slaagde in de opdracht om de zwan and only tv-worst na te maken en zo Stijn Rothier elimineerde. Hoeveel kruid heeft hij daarbij verschoten en zaten daar ook pizzakruiden bij? De immer gedreven Loïc sneuvelde in eerdere seizoenen al twee keer in de halve finale van Snackmasters en gaat nu voluit voor een plek in de finale. Al trekt Loïc even bleek weg als de kleur van zijn pizzadeeg wanneer hij de opdracht van de halve finale ontdekt…

Bekijk de preview hier:

