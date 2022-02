Deelnemers ontdekken hun stukje paradijs in ‘Paradijs zoekt Personeel’

In Paradijs zoekt Personeel nemen zes Vlaamse duo’s het tegen elkaar op om hun grote droom waar te maken: wonen én werken in het exotische Zanzibar. Wie de jury kan overtuigen, wordt een jaar lang uitbater van het luxeresort Zanziblue. In de eerste aflevering van 22 februari om 20u35 bij VTM ontdekken de duo’s het vijfsterren boutiqueresort Zanziblue.

Na een korte rondleiding in het resort maken de kandidaat-uitbaters kennis met de jury: Yannick Busaan woont en werkt in New York, en weet als geen ander waar de hotelbusiness om draait. De duo's zullen alles uit de kast moeten halen om deze keizer van het hotelwezen te imponeren. “In een eerste fase geven we opdrachten aan de duo’s en zullen ze stage lopen in de verschillende afdelingen van het hotel. In een tweede fase gaat het resort open en zullen zij het hotel moeten leiden”, steekt Yannick van wal. “In een hotel is de regel eigenlijk heel simpel: men is ondergeschikt aan de klant en men staat ten dienste van de klant. Wie daar een raar gevoel bij heeft, of zich daar niet in kan vinden, zit hier niet op zijn plaats”, klinkt het streng.

De duo’s kunnen dus maar beter voorbereid zijn. Nathalie heeft voor hen een spoedcursus hotelmanagement klaargelegd die ze wel héél goed zullen moeten studeren.

Ook business coach Sarah Hertens zal kritisch beoordelen: “Ik ga vooral kijken wie leiding kan nemen en hoe ze met moeilijke situaties om kunnen gaan. Maar ook hoe sterk de duo’s staan als team.” Mama Bahati tenslotte is de chef van het personeel van Zanziblue. Zij vindt het vooral belangrijk dat iedereen elkaar respecteert. “Ik wil een connectie tussen het personeel en het management. En ook belangrijk: de nieuwe uitbaters moeten de Zanziblue-factor in zich hebben.” Deze drie experts vormen de Zanziraad: zij beoordelen de duo’s en geven advies aan de eigenaars.

Veel tijd om te acclimatiseren is er niet. Als eerste opdracht moeten de duo's zichzelf voorstellen aan het personeel en de jury aan de hand van een zelfgemaakte moodboard. Ervaren rotten Inge en Stefaan bijten de spits af en als tweede zijn de temperamentvolle boezemvriendinnen Liana en Hripsimè aan de beurt. Ook wereldreizigers Ileen en Thomas hebben zich goed voorbereid: sinds hun vorige bezoek aan Zanzibar zou het eiland geen geheimen meer mogen hebben. Welke eerste indruk maken de duo’s op de jury en vooral, op het personeel? Na afloop van de presentaties volgt al een eerste tussenstand… Welke duo’s nemen al meteen een voorsprong?

