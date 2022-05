Deadlinestress in Huis Gemaakt: welke koppels leveren een parel van een woonkamer op?

Op donderdag 5 mei trekken juryleden Gert, Cerina en Hadisa in Huis Gemaakt opnieuw richting Antwerpen, Beringen en Boortmeerbeek. Ze hopen er drie parels van woonkamers te zien die door de koppels tot in de puntjes zijn afgewerkt. Deze keer brengen ze ook een prijs mee, want wie de beste woonkamer oplevert, krijgt een extra renovatiebudget van 2.000 euro. Maar voor de klok middernacht slaat en de deadline verstrijkt, is het in de panden nog alle hens aan dek. De koppels lijken goed op schema te zitten, maar soms is niets wat het lijkt. De afwerking van de woonkamer draait opnieuw uit op een rush tegen de tijd, waarbij de verbouwers de seconden zien wegtikken.

Voor Cedric & Anaïs was planning het grote struikelblok bij de verbouwing van de slaapkamer. In de woonkamer hebben ze dan ook één duidelijk doel: alles af krijgen. Het koppel wil de stijl van hun slaapkamer doortrekken, inclusief de befaamde moulures. Die moulures zouden deze keer dus kinderspel moeten zijn. Of niet? Wanneer Cedric 1 uur voor de deadline nog eigenhandig een verwarming moet plaatsen, slaat de stress toe.

In Boortmeerbeek moet de zelfgemaakte schouw van Emiel & Alexia het pronkstuk van de woonkamer worden. Net zoals Cedric & Anaïs dromen ook zij luidop van moulures. Die droom draait echter al snel uit in een nachtmerrie. “Alsof het huis zegt: ik wil geen moulures”, aldus Alexia. “Ik weet dat we kunnen taffelen, maar als je na 3 à 4 uur nog altijd niks gedaan hebt, dan stijgt de stress.” Wordt het moulure-idee sneller opgeborgen dan het ontstaan is?

Ook Eline & Younes beleven een kleine nachtmerrie tijdens de werken: een gat in hun perfect gepleisterd plafond. En dat net wanneer werfleider Johny poolshoogte komt nemen. Zal zijn kritische oog het kleine mankementje in het plafond opmerken? Ook Eline staat voor een spannend moment wanneer ze hun exotische, maar gewaagde tangerinekleur op de muur aanbrengt. “Als je dat geschilderd hebt, is er geen weg meer terug.”

Nadat het laatste likje verf is aangebracht, de kaarsjes zijn aangestoken en de kussens in de zetel zijn gelegd is het aan de jury om haar ongezouten mening te geven. “Een jury is er niet om lief te zijn, maar om eerlijk te zijn. Je kan een huis winnen he, geen wasmachine”, beseft Younes. In Antwerpen, Beringen en Boortmeerbeek wachten ze met een bang hart af.

