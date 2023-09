De Zweedse droom of bikkelharde realiteit? Staf Coppens neemt kijkers opnieuw mee op sleeptouw in Zweden

Bijna drie jaar geleden nam de familie Coppens een gedurfde beslissing die hun leven voorgoed zou veranderen. Ze trokken met het hele gezin richting Zweden om er een eigen camping te runnen te midden van de uitgestrekte natuur. Wat ooit hun langgekoesterde Zweedse droom was, werd werkelijkheid. Maar hoe beleven ze dit avontuur vandaag, drie jaar na hun eerste stappen richting Zweden? Is het echt een droom die uitkomt? Of is de realiteit soms bikkelhard? Vanaf dinsdag 19 september om 20u35 bij VTM, vertelt Staf het verhaal van zijn gezin in het gloednieuwe seizoen van Camping Coppens: Home Sweden Home.

Staf Coppens: “Drie jaar geleden hebben mijn gezin en ik alles achtergelaten om onze Zweedse droom na te jagen: onze eigen camping runnen. We vertrokken met een romantisch beeld van wat het zou kunnen worden, maar zitten nu volop in die realiteit. In het nieuwe seizoen van Camping Coppens nemen we de kijkers graag mee in de heropstart van Camp Grinsby, nadat die in een diepe winterslaap was beland. Veel werk dus, maar ook een schat aan nieuwe ideeën! Ondertussen zijn Beau en Nora in de tienerfase beland en wordt hun Zweeds elke dag beter. En schaatsen? Dat blijft natuurlijk ons familiegeheim voor een ‘ijskoud’ avontuur!”

Van het opzetten van een glampingtent en een spannende schaatswedstrijd voor Nora, tot een duik in een ijzig meer en het spotten van het Noorderlicht. Elke dag brengt nieuwe uitdagingen en mijlpalen met zich mee voor het avontuurlijke gezin. Met een camera in de hand en af en toe met de hulp van een cameraploeg, neemt Staf iedereen mee in hun mooiste, maar ook moeilijkste momenten van de voorbije maanden in Zweden. En hoewel Zweden hun hart heeft gestolen, ligt er nog steeds een stukje Coppens in België. Om het gemis met de andere helft van de Coppens-familie te verzachten, verblijft mama Agnes deze zomer in haar eigen caravannetje op Camp Grinsby. Dit seizoen markeert ook een bijzonder moment, want voor het eerst sinds hun vertrek naar Zweden keert het gezin terug naar België. Daar wacht de kinderen een verrassing die ze nooit zullen vergeten...

Bekijk hier de preview uit het nieuwe seizoen van Camping Coppens: Home Sweden Home:

Camping Coppens: Home Sweden Home, vanaf 19 september elke dinsdagavond om 20u35 bij VTM en op VTM GO.

