De zedenzaak tegen Bill Cosby: tweeluik in Telefacts Zomer

De Amerikaanse acteur en comedian Bill Cosby was erg geliefd, tot hij meermaals beschuldigd werd van aanranding en verkrachting. Wereldwijd werd de zedenzaak tegen Bill Cosby op de voet gevolgd.

Basketbalspeelster Andrea Constand diende als eerste een klacht in tegen Bill Cosby, nadat hij haar drogeerde en verkrachtte. Maar eerst leek het erop dat het niet tot een veroordeling zou komen. Cosby zou het immers op een akkoordje hebben gegooid met de procureur.

Maar Constand geeft niet op en steeds meer vrouwen komen naar buiten met zeer gelijkaardige verhalen. Eén rechtszaak werd geseponeerd omdat de jury het niet eens raakte over de schuldvraag. Maar wanneer een tweede rechtszaak wordt aangespannen, middenin de #MeToo-storm, is het antwoord op de vraag of Cosby schuldig is aan verkrachting van tientallen vrouwen, volmondig ja.

Bill Cosby - ooit wereldwijd zo geliefd - moet naar de cel. Uiteindelijk zal hij nog geen drie jaar achter de tralies zitten. Op zijn 83ste komt hij immers vrij door een procedurefout, ook al is hij schuldig. En die fout is ironisch genoeg: de deal met de procureur enkele jaren eerder. Voor z’n slachtoffers is het een klap in het gezicht. Ze doen er nu alles aan om mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, te ondersteunen.

