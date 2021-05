De winnaars van LEGO Masters 2021 zijn gekend en gaan met 25.000 euro naar huis

Vanavond streden in de ultieme finale de drie beste bouwteams van de Lage Landen voor de titel van LEGO Masters 2021, een 4-daagse trip naar LEGOLAND® in Denemarken en 25.000 euro. Na het tellen van de stemmen, wonnen Lommelaars Roy (33) en Thomas (29) met grote voorsprong de wedstrijd.

Brickmaster Jonathan Bennink en zijn collega Ashton Matthew kregen elk een diamanten steentje met een waarde van 10 punten per steentje. De bouwwerken werden eveneens beoordeeld door 20 kinderen en de 10 kandidaten die eerder de wedstrijd moesten verlaten. Er werden dus in totaal 50 stemmen uitgebracht. Roy en Thomas kregen maar liefst 29 punten, waaronder de 20 punten van beide Brickmasters, en wonnen met grote voorsprong de wedstrijd. “Dit is écht niet te geloven, dit! Onbeschrijfelijk dat we dit hebben mogen meemaken!”, klinkt het bij de dolenthousiaste winnaars.

Brickmaster Jonathan is vol lof: “Thomas en Roy hebben tijdens alle afleveringen steeds heel verrassende en originele ideeën gehad. De skipiste op een reus die al eeuwenlang slaapt en vandaag wakker wordt en de uitvoering ervan, is fenomenaal.”

Het andere Vlaamse duo, Jan en Julien, eindigden op de tweede plaats: “We hebben ons ongelooflijk kunnen uitleven. Het is het grootste bouwwerk dat we ooit gemaakt hebben en het meest fantasierijke. Het was sowieso een fantastische ervaring.”

De finale en alle vorige afleveringen van LEGO Masters zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

LEGO® Masters is een VTM/RTLNl coproductie en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van Banijay Benelux - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.