De winnaars van De Verraders zijn bekend

Wie vanavond op de finale van De Verraders afstemde geloofde zijn ogen niet. Wat vooraf een uitgemaakte zaak leek, draaide volledig anders uit. Niet verrader Guy T’Sjoen werd aan de finale Ronde Tafel verbannen, maar wel twee onschuldige bondgenoten. Door een slim tactisch spel schoten Bart en Guy plots al hun pijlen af op Sarah Puttemans en Elodie Gabias, waarbij ze gevolgd werden door bondgenoten Véronique De Kock en Franky De Smet-Van Damme. De gemoederen liepen hoog op en de dames werden tot hun eigen ongeloof verbannen. Franky en Véronique dachten zo alle verraders geëlimineerd te hebben en besloten samen met Bart en Guy om het spel te beëindigen. Een opsteker voor de verraders. Bart en Guy haalden hun slag thuis en wonnen het spel. Groot was de verbazing van Véronique en Franky toen bleek dat ze al die tijd belazerd werden door twee verraders.

“Liefste mensen, ik heb hier enorm van genoten”, stak Bart zijn speech van wal. “Dit was een avontuur. Die dagen in het kasteel, we gaan ons dit voor altijd herinneren. Ik ben iemand die heel hard werkt, ik leef voor mijn job en dat geeft me veel energie. Maar daarnaast ben ik iemand die heel erg geniet van dit soort decors. Ik vind dat geweldig. Ik wilde het spel volop spelen en ben vanaf dag 1 een verrader. Sorry mannen! Jullie hebben allemaal gewoon niet naar mij gekeken (lacht).”

Bekijk de reveal van verrader Bart hier:

Ook Guy had iets op te biechten. “Ik heb er zo tegenop gezien om hier te staan”, gaf hij met een bang hart toe. “Het is ongelofelijk stresserend. Ik ben zo blij om straks naar huis te mogen gaan, ik verlang naar thuis. Ik ben tegelijk zeer dankbaar om dit met jullie te mogen spelen. Het is uitzonderlijk dat je als volwassen persoon nog kan spelen. Ik ben heel dankbaar voor het plezier, de vriendschap, het kameraadschap. Al die mensen die ik anders nooit ontmoet zou hebben. Ik eindig dit spel als een verrader.”

Bekijk de reveal van verrader Guy hier:

Bart en Guy slaagden erin om hun rol al die weken met verve te spelen en zijn de verdiende winnaars van De Verraders. “Ik heb gewoon De Verraders gewonnen! Hoe cool is dat!”, reageerde Bart. “En niemand had mij door, het is ongelofelijk! Ik hoop dat ik iedereen nog regelmatig ga zien, want dit is een avontuur dat we samen beleefd hebben en het is once in a lifetime.” Ook Guy was dolenthousiast: “Wat een verrassing! Ik denk dat ik aan de Ronde Tafel een jaar van mijn leven kwijt ben. Wat een hel!”

In het verliezende kamp klonk niets anders dan ongeloof. “Ik ben een beetje boos om mezelf”, besloot Véronique. “Ik had Guy al een paar dagen in het vizier. Ik had hem in mijn hand en heb het laten varen. Stom van mij. Ik heb me laten meeslepen door Bart. Goeie tandem, die twee. De emoties die ik hier heb gevoeld, dat is waanzin. Ik doe nu 27 jaar tv en dit heb ik nog nooit gehad. De Verraders: I love you big time.” “Bart… dat had ik echt niet zien aankomen”, klonk het bij Franky. “Die jongen bleef zo stoïcijns kalm, verdekke!” “Dit is on-ge-lofelijk goed gespeeld!”, besloot Sarah. “Bart en Guy, zij mogen voor mij de nieuwe hoofdrol krijgen in één of andere film.” En ook Elodie was laaiend enthousiast: “Guy heeft het subliem gespeeld en Bart ook. Mijn felicitaties aan hen beiden, ze zijn gewonnen en terecht gewonnen. Ik ga in vrede.”

Bekijk de reactie van de verraders en bondgenoten op de ontknoping hier:

Met deze razend spannende finale valt het doek over het tweede seizoen van De Verraders. Maar nog niet helemaal, want volgende week komen de deelnemers nog één keer samen voor de grote reünie-aflevering. Daarin worden nooit eerder uitgezonden beelden getoond en zien bondgenoten en verraders elkaar weer om terug te blikken op het hallucinante avontuur en de onvergetelijke mindgame die ze hebben gespeeld. De deelnemers kijken samen naar de zinderende finale en dat levert verrassende reacties op.

Niet voor publicatie

​ ​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.

Bovenstaande video’s zijn over te nemen via deze embedcode: