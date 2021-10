De winnaar van Snackmasters 2021 is bekend

Vanavond streden sterrenchefs Marcelo Ballardin en Seppe Nobels voor de Snackmasters 2021 trofee. En het werd tweede keer, goede keer voor de sympathieke Gents-Braziliaanse chef Marcelo Ballardin. Terwijl hij vorig jaar nog het onderspit moest delven tegen Piet Huysentruyt, mag hij zich dit jaar de grote winnaar van Snackmasters noemen. Bij de cook-off kregen beide sterrenchefs slechts anderhalf uur de tijd om het Leo wafeltje na te maken. Net als de voorbije twee dagen nam Marcelo al meteen een voorsprong, maar bij Seppe liep het al snel mis: zijn chocolade was slecht getempereerd en tot overmaat van ramp viel een machine uit.

Halverwege de cook-off ontstond ook stress bij de steeds coole Marcelo maar het lukte hem toch om met nog 6 minuten op de klok zijn Leo wafeltjes klaar te hebben. Bij Seppe daarentegen sloeg het noodlot toe: zijn wafeltjes kwamen volledig stuk uit de mal. Tot grote verrassing van de jury besloot Seppe om de handdoek in de ring te gooien en zijn wafeltjes niet aan de jury te presenteren. Hij legde zelf uit waarom: “Ik ga voor perfectie, in mijn keuken gaat alleen het beste door en mijn team zou het heel vreemd vinden als ik nu iets serveer waar ik zelf niet achter sta. Dus ik ga niet serveren en hou de eer aan mezelf, ik gooi de handdoek in de ring, maar ik ga er geen Leo minder om eten en ik ben zó blij dat één van mijn beste vrienden in de gastronomie de titel krijgt.”

Bekijk de beelden hier:

De jury kon dus enkel oordelen over de Leo-replica van Marcelo en waren onder de indruk van het resultaat: “We waren zeer verbaasd dat hij zo dicht bij ons product zat. De balans tussen de wafel, de chocolade, de crème: echt chapeau, subliem gedaan!”“Ik heb gewonnen, ik ben de Snackmaster 2021. Top! Het kon niet beter!” klinkt het bij een dolgelukkige Marcelo.