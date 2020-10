De winnaar van de eerste Snackmasters 2020 is bekend

Vanavond streden Piet Huysentruyt en Anne-Sophie Breysem voor de Snackmasters 2020 trofee. Bij de cook-off kregen beide chefs slechts anderhalf uur de tijd om drie verschillende koekjes van Jules Destrooper na te maken; de natuurboterwafel, de Parijse wafel en het amandelbrood. Het was een nek-aan-nekrace, maar de jury besloot dat de replica’s van Piet de originele koekjes het beste evenaarden en daar ging het in het programma om: de beste replica van de originele snack maken.

Piet is dolgelukkig met zijn overwinning: “Ik vind het onvoorstelbaar! Wat een parcours was dit en ook voor dit programma: wat een plot! Wie had dit kunnen denken? Deze trofee komt in mijn bar in Zuid-Afrika en iedereen is welkom!”

“’t Is altijd jammer wanneer je verliest natuurlijk”, klinkt het sportief bij Anne-Sophie. “Maar Piet was een goede tegenstander. Ik heb ook zijn koekjes geproefd en in mijn ogen heeft hij eerlijk gewonnen. Het zijn de kleine verschillen die het maken en je weet op voorhand niet waarop de jury gaat oordelen.”

Bekijk de beelden van Piets overwinning hier:

Roger van Damme, Marcelo Ballardin, Loïc Van Impe, de Boxy’s, Sofie Dumont en Wout Bru waren de overige zes chefs die ver buiten hun comfortzone moesten treden voor een perfecte replica van de Giant, Grills-chips, Cornet d’Amour, Pringles-chips, Manon praline en Napoleon bonbon. Het parcours van Snackmasters was er eentje om vingers en duimen van af te likken.

Op het einde van de aflevering werd een oproep gedaan naar de kijkers: welke snacks mogen zeker niet ontbreken bij een mogelijk nieuw seizoen van Snackmasters? Suggesties mogen doorgegeven worden op vtm.be.