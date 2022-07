De vrijgezellen én An Lemmens schakelen een versnelling hoger in ‘B&B Zoekt Lief’

De tijd begint te dringen in ‘B&B Zoekt Lief’. In een nieuwe week, van maandag 1 augustus tot en met donderdag 4 augustus bij VTM 2, schakelen de vrijgezellen dan ook een versnelling hoger in de ultieme poging hun B&B-uitbater te verleiden. Maar ook An Lemmens zit niet stil en stuurt een hoop nieuwe vrijgezellen naar Frankrijk. Gooien zij roet in de plannen van de andere vrijgezellen?

In de B&B van Isabel doet nieuwkomer Ivor waar de andere vrijgezellen tot nog toe niet in leken te slagen: hij zorgt voor kriebels bij Isabel. Maurice en Tom zien hun kansen bij de B&B-uitbaatster zienderogen slinken. Ze bundelen de krachten en Maurice geeft zijn maatje Tom datingadvies. Maar komt dat op tijd of is het schip al gezonken?

In Marokko verliest vrijgezel Daphne dan weer haar hart aan B&B-uitbater Arno. Ze zet een groot charmeoffensief in en grijpt elke kans om Arno voor zich te winnen. Maar slagen haar verwoede pogingen om het hart van Arno te veroveren? Vrijgezel Phaedra zal in ieder geval flink uit haar pijp moeten komen als ze nog een kans wil maken bij de B&B-uitbater.

In de Franse Champagnestreek haalt vrijgezel Kelly alles uit de kast om het gebroken hart van Nicolas te lijmen. Daarvoor beleeft ze tijdens een spannende date zelfs de schrik van haar leven. Maar zodra vrijgezel Anske in de B&B arriveert, moet ze vechten voor Nicolas zijn aandacht.

Bekijk de preview hier:

