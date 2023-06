De vriendschap tussen Brahim en Jelle wordt stevig op de proef gesteld in nieuwe zomerse Familie-webreeks op VTM GO

Voor alle Familie-fans breekt vrijdag een absolute hoogdag aan. Dan worden ze naar goede gewoonte verwend met een extra lange en extra spannende seizoensfinale, om nadien met een heuse mindfuck de zomer in te gaan. Tijdens de zomer vallen de fans gelukkig niet in een zwart gat. Ook dit jaar blijft Familie op post met een exclusieve webreeks op VTM GO. Die draait deze keer volledig rond de hechte vriendschapsband tussen Brahim (Amine Boujouh) en Jelle (Maarten Cop). Al wordt die danig op de proef gesteld. ‘Brahim & Jelle: onbreekbare vriendschap?' gaat van start op vrijdag 23 juni meteen na de seizoensfinale bij VTM en is de hele zomer lang exclusief te volgen op VTM GO.

In ‘Brahim & Jelle: onbreekbare vriendschap?' beleven de twee boezemvrienden een zomer om nooit te vergeten. Want wat ontstaat er wanneer het duo gevraagd wordt om een weekend lang te housesitten op de luxueuze villa van een beroemde regisseur? Een dikke vette party natuurlijk! Feestjes, drank, ritjes in een luxe-auto: Brahim en Jelle beleven een zomer uit de duizend. Tot alles plots misloopt en de situatie een gigantische druk zet op hun vriendschapsband. Houden Brahim en Jelle een stevige kater over aan hun belevenis? Hoe ver reikt de vriendschap? En is hun band kapot te krijgen?

Maarten Cop (Jelle): “Het verhaal van de webserie start wanneer Brahim gevraagd wordt om op de villa te letten van een zeer bekende regisseur. Hij nodigt Jelle uit om wat te komen ontspannen en die ziet dat natuurlijk als de perfecte gelegenheid om alle remmen los te gooien, met alle gevolgen van dien... Het verhaal neemt een wending die de kijkers niet zullen zien aankomen."

Amine Boujouh (Brahim): “In mijn ogen zijn Jelle en Brahim het perfecte duo om dit verhaal te beleven. Jelle, die eerst doet en dan pas denkt, zorgt voor de nodige spanning en humor. Terwijl Brahim alles in vraag stelt. Ze vullen elkaar perfect aan. De webreeks is een mooie combinatie tussen actie en comedy, in een zomerse sfeer. De fans mogen iets compleet anders verwachten dan wat ze van Familie gewoon zijn. Niet alleen het verhaal, maar ook de manier waarop alles in beeld is gebracht. We zijn heel fier op het resultaat. Over de slang die twee keer ontsnapt is op de set zullen we maar zwijgen (lacht)."

Naast Amine Boujouh en Maarten Cop duiken in de webreeks ook Jan Kooijman, Lisa Gerlo en Anouck Luyten op. Jan Kooijman kruipt in de huid van regisseur Steve Bervoets, die zijn villa toevertrouwt aan Brahim, Lisa Gerlo speelt zijn buurmeisje Jana. Anouck Luyten geeft gestalte aan Gina, een stoere vrouw die onverwacht in het verhaal opduikt. ‘Brahim & Jelle: onbreekbare vriendschap?’ is de hele zomer lang exclusief te bekijken op VTM GO. Het startschot wordt nu vrijdag 23 juni om 21u00 gegeven, meteen na de seizoensfinale van Familie bij VTM. Nadien staat er elke vrijdagochtend een nieuwe aflevering online.