De volledige cast van De Verraders is bekend: ook deze 11 bekende Vlamingen spelen vuil spel in het nieuwe seizoen 

Wie houdt het hoofd koel in een web van leugens? Wie breekt onder de druk? En vooral… wie zijn de verraders? Nadat de eerste 9 deelnemers uit het nieuwe seizoen van De Verraders al eerder uit de schaduw traden, is het nu tijd voor de rest om zich te onthullen. Binnenkort tonen ook Lotte Vanwezemael, Annelien Coorevits, Sean Dhondt, Dorianne Aussems, Amine Boujouh, Ender Scholtens, Gilles Mbiye-Beya, Sofie Dumont, Isabelle Van Hecke, Slongs en Servaas Bingé een totaal andere kant van zichzelf. Samen met Astrid Stockman, Hans Otten, Ingeborg Sergeant, Joris Brys, William Boeva, Wouter Torfs, Jonatan Medart, Julie Colpaert en Roman Van Houtven wagen ze zich aan een spel vol manipulatie, verdachtmakingen en hier en daar messen in de rug. Kunnen de ‘bondgenoten’ de sluwe ‘verraders’ in hun midden ontmaskeren, of blijven deze meesters in misleiding hen telkens een stapje voor? Eén ding is zeker: in dit bloedstollende spel is vertrouwen een illusie. Wie lacht het laatst, verraadt het best… en wie gaat genadeloos door tot het bittere eind?

Deze 20 bekende Vlamingen wagen zich aan het spel vol manipulatie:

Presentatrice en voormalig Miss België Annelien Coorevits

“Uit ervaring weet ik dat mensen mij vaak onderschatten, mede door mijn achtergrond als voormalig Miss België. Maar… hier kan dat effectief wel een voordeel zijn. Wat begint als een onschuldig spel, verandert binnen enkele uren in een intens gevoel van spanning en wantrouwen. Het wordt echt een geweldige ervaring!"

Actrice Isabelle Van Hecke

"Over acteurs wordt vaak gedacht: ‘Die kunnen dat met gemak, liegen.’ Voor mij heeft acteren daar niks mee te maken. Authenticiteit wel, daar ga ik op proberen letten bij mensen. Maar verrader? Nee, die rol neem ik liever niet op mij! Slaapgebrek zou me nekken én ik ben totaal niet competitief. Ik kijk vooral uit naar de ontmoeting met mensen uit andere vakgebieden. Het wordt sowieso een trip ver buiten mijn comfort zone.”

Rapster Slongs

"Toen ze mij vroegen om deel te nemen aan het nieuwe seizoen van De Verraders, was ik er rotsvast van overtuigd dat ik aan de 'dark side' wou staan. Maar nu het allemaal wat dichterbij komt, ben ik daar niet meer zo zeker van. Misschien dat ik toch liever aan de kant van de troetelbeertjes sta… (lacht)"

Zanger, muzikant en radiopresentator Sean Dhondt

“Ik heb van nature een erg groot (zelf)relativeringsvermogen. Daarom ben ik vooral benieuwd hoe snel het spel - en de daarmee onlosmakelijk verbonden paranoia - wel of niet onder mijn huid zullen kruipen. Het hoofd ten allen tijde koel houden en ook koelbloedig kunnen zijn, is van groot belang.”

Seksuologe Lotte Vanwezemael

“Mensen denken altijd dat je als psychologe weet wat anderen denken en dat je ze perfect kan inschatten. Als die bewering juist is, dan zou mijn deelname een fluitje van een cent zijn. Helaas klopt dat dus niet. Ik zal het dus moeten doen met andere kwaliteiten. Ik ben een ‘buikgevoelmens’ en ik ben erg gevoelig voor minuscule signalen. Ook een slechte verliezer die wel eens vals durft te spelen. Al is een spelletje monopoly wel wat anders dan De Verraders, zeker als je tegen en met personen speelt die je graag hebt. Zoals Dorianne, mijn maatje van bij MNM.”

Radiopresentatrice Dorianne Aussems

“In mijn radioprogramma ga ik altijd op zoek naar de oprechte gevoelens van de mens. Die krijg ik alleen te zien als ik als presentator zélf eerlijk en kwetsbaar in het gesprek sta. Wat zou het geven als ik eens totaal het tegenovergestelde doe? Een ding is zeker: zelfs op het toilet vind je geen rust (lacht).”

Acteur Amine Boujouh

“Vroeger werd ik altijd onderschat, en dat speelde vaak in mijn voordeel. Met als gevolg dat ik heel competitief ben geworden. Geen idee of mijn job een voor- of nadeel vormt, maar ik kan wel vertellen dat ik alles over heb voor de winst. Het is en blijft een spel natuurlijk maar wel een spel dat ik wil winnen. Let the games begin!”

Chef-kok Sofie Dumont

“Ik zie altijd het goede in mensen en kan daarom wel eens teleurgesteld zijn als ik me vergis. Toch houd ik van mensen in al hun verscheidenheid. Zelf ben ik nogal ad rem en laat ik niet meteen in mijn kaarten kijken, wat in het spel misschien als een bedreiging kan overkomen. Mijn imago als chef, een sterke vrouw in een mannenwereld, kan mensen misleiden of de indruk wekken dat ik niet te vertrouwen ben.”

Lifestyle- en sportarts Servaas Bingé

“Zoeken naar de waarheid vind ik fascinerend: in m’n job en in het leven. Ik ben er nog niet achter of ze bestaat, maar als het moet wil ik ze in dit spel wel geheim houden…”

Contentmaker Ender Scholtens

“Liegen kan ik heel slecht, maar bluffen tijdens een spel poker met mijn vrienden vind ik wel heel leuk. Ik ga wel een beetje met een vakantiegevoel richting het kasteel... Hopelijk raken de mindgames mij niet te hard (lacht). En verder is mijn mama gewoon heel grote fan van het programma, dus kijk ik ernaar uit om de afleveringen samen met haar te bekijken.”

Podcastmaker Gilles Mbiye-Beya

"Ik pak De Verraders aan zoals ik elk spel speel: rechtuit en gedreven om mijn missie te doen slagen. Af en toe kan daar een leugen om bestwil bij, maar altijd met als doel om het team waarin ik zit te laten winnen. Ik ben benieuwd of de anderen het ook zo zullen spelen!"

Comedian en acteur William Boeva

“Toen de vraag kwam om deel te nemen aan De Verraders, moest ik niet lang nadenken. Ik speel heel graag gezelschapsspelletjes en al zeker als ze wat psychologisch aangelegd zijn. Een spel zoals De Verraders vind ik heel uitdagend. Ik wil wel graag een verrader zijn, ik denk dat dat nog wel iets voor mij is: stiekem zijn en in de schaduw bewegen. Want in die schaduw, in de underdog positie, daar is Boeva wel graag, om dan toe te slaan wanneer niemand het verwacht. Ik laat graag mijn medespelers in het ongewisse.”

Radio- en sportpresentator Joris Brys

"Ik ben ultra-competitief ingesteld, dus wanneer ik in een spel duik, ga ik altijd tot het uiterste. Enige nadeel: volgens mijn lief doet mijn lip rare dingen wanneer ik de waarheid niet spreek. Hopelijk zitten er geen liplezers in de groep... Ik kan ook héél moeilijk doen alsof, dus ik zal mijn grenzen moeten verleggen!"

Televisiepresentator en producer Hans Otten

"In dit spel kan je beste vriend, je ergste vijand zijn. Bij het maken en presenteren van realityshows in het verleden heb ik gemerkt dat isolatie van de buitenwereld iemand volledig op scherp kan zetten. Benieuwd wat het met mij zal doen nu ik zelf mag deelnemen. Ik stap het spel in met een open blik! Boeven pakken of zelf stelen, ik zou het beiden even leuk vinden. Want het is een spel. Of toch niet?”

Zangeres, presentatrice en mindfulness-coach Ingeborg Sergeant

“Als je liegt en manipuleert, moet je al je eigen verwarrende spelletjes ook onthouden. Dat lijkt me zo vermoeiend. Nee, laat mij maar de lijm zijn. Want hoe je het ook draait of keert, we gaan vergeten dat het een tv-programma is. Dit wordt het echte leven dus ik ga gewoon proberen om Ingeborg te zijn. Wat dat dan ook is.”

Sopraan en televisiepersoonlijkheid Astrid Stockman

“Ik weet niet of ik erg goed ben in mensen vertrouwen, zeker in een spel waarin het de bedoeling is elkaar te misleiden. Tegelijk sluit ik mensen heel snel in mijn hart. Ik voel me ook enkel goed in mijn vel als ik helemaal mijzelf mag zijn. Daarom denk ik dat ik mezelf weleens zou kunnen tegenkomen in het kasteel. Hopelijk wordt dat een leerrijke ervaring.”

Ondernemer en voormalig CEO Wouter Torfs

“Ik ben een enthousiaste kijker van De Verraders en moest niet lang twijfelen om mee te doen. In mijn meer dan dertig jaar lange carrière als CEO maakte ik veel mee zodat ik ervan uitging dat dit avontuur wel zou meevallen. Ik onderschatte de psychologische impact van structureel met bedrog geconfronteerd te worden en in een klimaat van wantrouwen geïsoleerd te zijn. En toch had ik dit avontuur voor geen geld willen missen.”

Journaliste Julie Colpaert

“In mijn job ben ik dagelijks bezig met feiten, werkelijkheid en waarheid. Het contrast met De Verraders kan niet groter zijn. In dat kasteel zit je in een artificiële, parallelle wereld, bomvol leuke mensen, maar niemand die je kan vertrouwen. Ik stap hier compleet uit mijn comfortzone, zien waar het me brengt…”

Contentmaker Jonatan Medart

“Ik denk dat mijn enthousiaste en spontane zelf in beide rollen van het spel wel tot zijn recht kunnen komen. Of ik nu een bondgenoot of verrader ben, ik zal het spel met evenveel plezier, durf en pit spelen. Mijn - soms te grote mond - zal ik wel tactisch moeten temperen. Ik vind het fantastisch dat ik de kans krijg om deze ervaring mee te maken.”

Acteur Roman Van Houtven

“Misschien is het een voordeel dat nog niet zoveel mensen mij kennen. Zo kan ik een versie van mezelf presenteren die niet doet uitschijnen dat ik een verrader zou kunnen zijn. Ik stel mezelf voor zoals ik ben: happy, energiek en enthousiast. Maar ook naïef, en dat ben ik eigenlijk niet.”

Het nieuwe seizoen van De Verraders is dit najaar te zien bij VTM, de exacte startdatum wordt later bekendgemaakt.

