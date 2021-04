“De volgende dag was ze overleden”: Walter vertelt openhartig over het verlies van zijn zwangere vrouw aan het begin van de coronapandemie

Luk Alloo belicht morgen, woensdag 7 april om 22.00, in de laatste aflevering van Alloo het thema ‘Verloren Liefde’ bij VTM. Luk ontmoet enkele Vlamingen die vroeger dan voorzien afscheid moesten nemen van hun partner. “Het is de wens van iedereen om zo lang mogelijk bij zijn partner te blijven. Als je man of vrouw dan plots wordt weggerukt uit je leven, verlamt en ontwricht dat álles”, aldus Luk Alloo.

Vorig jaar, op 22 maart 2020, verloor Walter zijn vrouw Sylvie aan het begin van de coronapandemie. “Mijn zwangere vrouw werd ‘s morgens ziek. Ik bracht haar meteen naar het ziekenhuis en de volgende dag was ze overleden. Het was een combinatie van corona en een bacterie. Ze was amper 41. We hebben zelfs geen afscheid kunnen nemen. Ik bleef plots alleen achter met onze acht kinderen.” Tijd om te rouwen heeft Walter naar eigen zeggen nog altijd niet gehad. “Ondertussen zijn we een jaar verder en ik sta nu fulltime in voor de verzorging van de acht kinderen. Gelukkig krijg ik van iedereen hulp.”

Muzikant en muziekleerkracht Jonathan verloor zes maanden geleden zijn geliefde Melanie. “We leerden elkaar tien jaar geleden kennen en werden verliefd, maar ik heb nooit kunnen vermoeden dat ze worstelde met grote angsten. Die probeerde ze te verdoven met alcohol.” Uiteindelijk stapte Melanie uit het leven. “De situatie werd onhoudbaar en zorgwekkend, omdat ik haar niet op andere gedachten kon brengen. Tot ze het psychisch lijden niet meer aankon.”

