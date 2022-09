De vier koppels uit ‘Blind Getrouwd’ zijn officieel gehuwd

Het is zover: de 4 koppels uit ‘Blind Getrouwd’ zijn gematcht, geringd en getrouwd. Brecht en Lien, en Christiaan en Jana gaven als laatsten hun jawoord en zijn inmiddels officieel man en vrouw.

In het Capucienenklooster van Aarschot gierde de adrenaline door Jorens lijf. Toen Lien eindelijk tevoorschijn kwam - en oorspronkelijk enkel oog had voor haar hond Balou - had Joren maar 1 woord: “Amai!”. Hij sprak als eerste zijn gelofte uit en moest al meteen een bekentenis afleggen: “Je zal mij wel een klein beetje moeten delen met een andere vrouw. Ze heet Mona, ze is 1 jaar en ze houdt soms wel van een beetje drama. Ik ben dus wel wat gewoon!”. Lien hoeft zich echter geen zorgen te maken, want Mona is Jorens metekindje.

Bekijk hier een fragment:



​En ook bij het laatste koppel is hét moment eindelijk aangebroken. Op het stadhuis van Lokeren geven Christiaan en Jana elkaar hun jawoord. Na hun beider geloften valt een grote druk van hun schouders. “Je valt plots in een bubbeltje van rust en dat voelde goed. De mensen rondom mij waren precies plots weg. En dat is een goed teken, denk ik”, klonk het bij Christiaan. En ook Jana haalde opgelucht adem: “Het is gebeurd, we zijn geringd!”

Bekijk hier een fragment:

De kijker was getuige van 4 officiële huwelijken tussen 2 mensen die elkaar nooit eerder zagen. In de aflevering van 19 september vieren ze allemaal samen de start van hun liefdesavontuur op één groot trouwfeest.