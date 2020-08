De vier finalisten van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ stellen hun menu samen

Vanaf morgen gaat de heetste kookwedstrijd van het jaar verder. In de eerste twee afleveringen op dinsdag 1 en donderdag 3 september krijgen de vier overblijvende duo’s bezoek bij hen thuis van sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin. Zij worden geflankeerd door gastjuryleden Piet Huysentruyt, Sofie Dumont, Loïc Van Impe en Anne-Sophie Breysem en proeven in primeur het menu dat de duo’s van plan zijn te serveren in hun tijdelijk restaurant. De jury kan nu inschatten of de menu’s echt restaurantwaardig zijn en of er eventueel bijgestuurd moet worden.

Aflevering 1 op dinsdag 1 september om 20.35

Het eerste bezoek is aan papa Pino en dochter Claudia in Genk. Om te vermijden dat een Pinokkio-beeldje per ongeluk opnieuw in de potten zou vallen, heeft Pino vandaag zijn voorzorgen genomen en Pinokkio in een kooi op tafel geplaatst. Voor hun menu halen ze inspiratie uit Sicilië en Sardinië met sommige gerechten die de jury voor de eerste keer in hun leven voorgeschoteld krijgen.

“Dan zie je ze alle zes zo kijken, ik weet niet hoe verbaasd over welke gerechten ze geserveerd zullen krijgen. Het is een risico, maar dat risico wil ik wel nemen”, aldus een strijdvaardige Claudia.

Van Limburg gaat het gezelschap vervolgens naar de kust, waar boezemvriendinnen Mira en Anne-Sophie de spanning vanaf de eerste minuut voelen. “Sergio was nog maar net binnen en maakte al duidelijk dat de jury torenhoge verwachtingen heeft van ons”, aldus Mira. Eerder behaalden de dames met hun menu 92/100, een monsterscore. Voor hun hoofdgerecht met vis kregen ze zelfs tweemaal 10/10. Een gepimpte versie van de klassieke tomaat-mozzarella als voorgerecht opdienen aan sterrenchefs is een groot risico maar de vriendinnen gaan het niet uit de weg.

Voor het hoofdgerecht beslissen de meisjes om uit hun comfortzone te stappen en een vleesgerecht te serveren. Maar valt dat wel in goede aarde bij de jury…? En ook de aanhoudende stress bij Anne-Sophie zorgt voor de nodige spanningen in de keuken.

Aflevering 2 op donderdag 3 september om 20.35

De chefs en gastjury gaan langs bij Ayse en Lorenzo om hun menu te evalueren. Het koppel houdt vast aan hun oorspronkelijk idee, namelijk tonen dat de Turkse keuken veel meer is dan een sappige pita. Voor het hoofdgerecht kiezen ze voor lamsnek met maïs en okra en daar heeft de jury al onmiddellijk een mening over: “Okra en maïs… Maïs is voor de kiekens, hé?” klinkt het bij Piet maar Sofie sust “We're gonna give it a chance, Piet.”

Maar ook de groente okra krijgt al meteen tegenwind van Marcelo: “Okra wordt in Brazilië veel gebruikt maar ik heb er nooit van gehouden. Het is slijmerig en het kan soms ook heel bitter zijn. Hopelijk is het ook geen baby-maïs. Dat is verdomd onsmakelijk. Oeps, I’m sorry!”.

Benieuwd of Ayse en Lorenzo de jury naar Turkije zal brengen of gewoon in Moerbeke-Waas zal houden.

In Wondelgem bij Gent kiezen tweelingzussen Deborah en Jasmina voor verschillende soorten van tomaat met burrata als voorgerecht. Interessant, want Mira en Anne-Sophie kozen voor exact hetzelfde gerecht. De tweeling staat dus meteen voor een dubbele uitdaging: de jury verrassen en beter doen dan Mira en Anne-Sophie.



Voor het hoofdgerecht is er alvast weinig kans dat ze hetzelfde brengen als andere kandidaten. De groenteladies kiezen voor een gerecht dat 100% uit rode biet bestaat, een keuze die de jonge Sergio Herman alvast niet zou smaken: “Vroeger als kind kon ik wel braken van bieten. Bah…! Dat was heel slap, maar nu: I love it!”. Hopelijk kunnen de zusjes de chefs en de jury, ondanks alle vooroordelen, tóch overtuigen van hun keuze.



Op het einde van de aflevering maken de chefs en de gastjury de balans op van de vier finalisten.

Na een eenmalige start op dinsdag en donderdag, loopt ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ vanaf volgende week telkens op donderdag. Op dinsdag 8 september spelen de Rode Duivels bij VTM en op dinsdag 15 september start ‘Snackmasters’. In aflevering 3 op donderdag 10 september bezoeken de vier finalisten van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ de locatie van hun pop-up restaurant dat nog in volle opbouw is in Aalst, Hasselt, Mechelen en Oostende.