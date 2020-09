De vier finalisten van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ ontdekken hun pop-up restaurant

Op donderdag 10 september is het zover: dan ontdekken de vier duo’s van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' hun pop-up restaurant waar hun droom werkelijkheid zal worden. Op vier verschillende tot de verbeelding sprekende locaties krijgen de kookduo’s een ‘box-in-a-box’ die ze in hun eigen stijl verder kunnen afwerken. Sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin komen langs om samen met hen de gerechten van hun menu op punt te stellen en hen klaar te stomen om een paar dagen later een vol restaurant te runnen. Elk duo werft eveneens al zaalpersoneel aan, en dat zijn meestal familieleden.

Mechelen wordt de thuishaven van ‘Bar Nazar’ van Lorenzo en Ayse. In de eeuwenoude predikherenkerk zullen zij hun gasten Turkse gerechten serveren. Marcelo helpt Lorenzo en Ayse met een nieuwe dressing voor hun broodje makreel en het koppel is zwaar onder de indruk: “De souplesse waarmee hij dingen bij elkaar kapt… Het is zodanig eenvoudig en simpel en plots staat daar iets voor je neus en dat is… magisch”, klinkt het enthousiast.

Pino en Claudia openen hun restaurant ‘Pinocchio’ in de oude brandweerkazerne van Hasselt. “Pinocchio is één van de mooiste sprookjes van Italië, of van de wereld zelfs. En een deel van mijn naam komt erin voor.” zegt Pino. Ook het porseleinen beeldje dat destijds in de pot met saus belandde, krijgt een speciaal plaatsje in hun pop-up. “Laten we hopen dat de scherven ons geluk brengen”, hoopt Claudia. Marcelo adviseert hen om de polenta als voorgerecht te vervangen door koningsvis en schudt ter plaatste nog een tonijncrème uit zijn mouw. Maar is dat voor papa Pino wel voldoende als voorgerecht?

Aalst verwelkomt Mira en Anne-Sophie in een oude elektriciteitscentrale, een locatie die perfect aansluit bij de naam en het thema van hun restaurant: ‘Vuur’. De vriendinnen hebben een gloednieuw vismenu samengesteld. Om hun gerecht op punt te zetten en te verfijnen, krijgen ze de eenmalige hulp van Sergio Herman. Hij stelt hen voor om kreeft te gebruiken in plaats van garnalen voor het voorgerecht en laat hierbij niets verloren gaan: voor het sausje op de tomaat burrata gebruikt hij de koppen die boordevol smaak zitten.

Tweehonderd kilometer verder, in Oostende, ontdekken ook Deborah en Jasmina de plek waar het allemaal gaat gebeuren. ‘Restaurant Pistache’ zal groenten aan de man brengen in de oude vismijn. Sergio komt langs bij de tweelingzussen om hen bij te staan bij hun hoofdgerecht van rode biet en het nieuwe dessert met rabarber naar een hoger niveau te tillen. Ook de ouders van de tweeling komen langs met een heus familiestuk van 40 jaar oud: een houten witloofbak die hun grootouders nog hebben gebruikt. Het familiestuk krijgt dan ook een prominente plaats in hun pop-up.