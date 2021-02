Verzacht liefde de pijn? Filip Peeters en Lauren Versnick testen het uit

In de nieuwe aflevering van Da’s Liefde! op zaterdag 13 februari om 20.30 bij VTM daagt Jens Dendoncker weer een hoop moedige Vlamingen uit voor experimenten rond de heerlijke, maar soms ook pijnlijke liefde. En dat de liefde soms pijn doet, dat weten we allemaal. Maar de liefde kan ook helen. Jens en Lauren dagen Filip Peeters en An Miller uit voor een experiment rond de verzachtende kracht van de liefde. Maar daarvoor moeten Filip en Lauren dus wel eerst een heel klein beetje afzien. In naam van de wetenschap: nu al sorry…!

Verder in deze aflevering is er ruimte voor romantische clichés: koppels die samen ‘een liedje’ hebben. Maar hey, daar is niks mis mee, integendeel. Muziek zou ons zelfs kunnen helpen om onze verliefde gevoelens te onderhouden of terug op te roepen als we ze zijn vergeten. Dat wil Jens testen met Roland, een persoon die sinds zijn 58ste aan jongdementie lijdt. Het jeugdhuis waar Roland zijn vrouw Christine leerde kennen, wordt volledig nagebouwd. Flakkeren Rolands’ herinneringen en liefde voor Christine weer op wanneer hun gemeenschappelijk nummertje gebruikt wordt om hun ooit zo prille liefde te reconstrueren, 48 jaar na datum?

Nog meer prille verliefdheid voor een experiment rond liefde en angst. Als de wetenschap zegt dat spannende dates vaker leiden tot succes, waarom gaan wij dan massaal met onze Tinder-dates wijntjes drinken op café? Serieus, hoe saai is dat? Jens daagt enkele singles uit om hun date-grenzen te verleggen en wil vooral weten of dat een effect heeft op hun verliefde gevoelens.

Niet minder dan 72% van de Vlaamse singles durft zijn crush niet op date te vragen uit angst om afgewezen te worden. Dat is toch spijtig? En vooral… totaal niet nodig. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 1 op 2 gewoon ‘ja’ zou zeggen. Jens trekt daarom de straat op en daagt singles uit om hun kans te wagen. Hier en nu, met Jens als getuige. Da’s durven!

