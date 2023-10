De Verraders worden klemgezet: ook Klaasje wordt uit het kasteel verbannen

Een verleidingsoffensief, een nieuwe verrader, een verbannen verrader en een tweede verleidingspoging: de aflevering van De Verraders stond vanavond weer bol van de plottwists. Nadat met Walter De Donder een eerste verrader het spel moest verlaten, schakelden overblijvers Klaasje Meijer en Bart Appeltans over op een nieuw tactisch plan. Ze startten een verleidingsoffensief om Guy T’Sjoen te doen overstappen naar het verraderskamp. Een vraag waar hij niet over twijfelde. Lang bleven de verraders echter niet met drie, want aan de Ronde Tafel werd Klaasje meedogenloos verbannen. Een nieuwe verleidingspoging werd ingezet en deze keer richtten Bart en kersvers collega Guy hun pijlen op “de queen van het spel”: Charlotte Van Brabander. Gaat ook zij straks overstag om zich aan te sluiten bij de verraders?

“Ik had graag nog een dagje rust als verwarde en zoekende bondgenoot, maar als je zo’n uitnodiging krijgt dan weiger je niet”, reageerde Guy toen hij gevraagd werd als verrader. “Er gaan nu duizend dingen door mijn hoofd. Duizend plannetjes die ik had, maar nu in het water vallen. Ik moet mij focussen om me nog steeds als bondgenoot te gedragen, alsof dit moment niet is gebeurd. Het is fijn om als verrader controle te hebben en de zaken te manipuleren en bepalen. Ik zou ver gaan om het spel te winnen. Mijn nieuwe rol als verrader vraagt natuurlijk een grotere alertheid dan de voorbije dagen. Nu weegt elk woord zwaarder.”

Bekijk de verleiding van Guy hier:

De drie kersverse verraders stonden meteen voor een moeilijke opgave: de verdenking van Klaasje weghalen. Zij liep sinds de vorige Ronde Tafel erg in het vizier en had 24 uur de tijd om de aandacht van zich af te leiden en verdeeldheid te zaaien. Iets waar ze als verrader niet in slaagde. Aan de Ronde Tafel schreven 13 groepsleden - onder wie ook collega’s Bart en Guy - haar naam op en werd ze verbannen uit het kasteel.

“Ik heb allereerst heel erg genoten van het spel en om jullie allemaal te leren kennen. Ik ben wel echt teleurgesteld in veel mensen vanavond. Ik vind velen meelopers die zich hebben laten bespelen”, speelde Klaasje het spel nog mee tot op het allerlaatste moment. Tot ze haar ware identiteit prijs gaf. “Ik zal nu bekendmaken dat ik een… verrader was! Er valt echt een last van mijn schouders. Ik ben ook oprecht een beetje verdrietig, maar ga vooral heel goed slapen en eindelijk met een gerust hart omdat ik me niet meer de hele tijd anders moet voordoen dan ik werkelijk ben.”

Bekijk verbanning van Klaasje hier:

Twee verraders zijn nu onherroepelijk uit het kasteel verbannen. Maar als het verraad in een hoek wordt gejaagd, dan kan het gekke sprongen nemen. Overblijvers Bart en Guy zetten de verleiding van Charlotte in, maar zij twijfelt. Stapt ze uiteindelijk over naar de kant van het kwade?

Niet voor publicatie

​ ​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.

Bovenstaande video’s zijn over te nemen via deze embedcode: