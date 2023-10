De verraders staan weer sterk: de “queen of manipulation” verandert van kamp en een bondgenoot wordt verbannen 

De kaarten zijn weer stevig door elkaar geschud in De Verraders. Twee verraders moesten het spel al verlaten en twee bondgenoten besloten van kamp te veranderen. Na Guy T’Sjoen ging vanavond ook Charlotte Van Brabander overstag. Zij besloot in te gaan op het aanbod van Guy en Bart om een verrader te worden. "Mijn masterplan is gelukt”, klonk het enthousiast bij Guy. “Super blij dat de queen of manipulation nu bij de verraders zit. Ik denk dat de kaarten nu echt volledig door elkaar geschud zijn.” De verraders staan dus weer sterk en dat liet zich voelen aan de ronde tafel. Daar wreven ze zich in de handen wanneer met Aagje Vanwalleghem een tweede bondgenoot uit het kasteel werd verbannen.

Met Charlotte als nieuwe verrader belooft De Verraders nog voor vuurwerk te zorgen. “Ik vind het zo moeilijk", klonk het toen Staf haar het voorstel deed. “Maar dan voel je die druk van de verraders die toch in jou geloven en denk je: komaan Charlotte, man up! Je bent een gamer en wat wil een gamer? Zijn spel winnen. In welk team je ook bent, eigenlijk maakt het niet uit. Je wil gewoon jouw spel winnen. Met veel twijfel, maar gewoon om te laten zien dat ik een strategische speler ben, wil ik het spel winnen en ga ik dus ‘ja’ zeggen.”

Bekijk de verleiding van Charlotte hier:

In de aanloop naar de Ronde Tafel liepen de emoties hoog op. Zeker wanneer Martine plots het geheime briefje van Hendrik voorlas aan Liliane, Bert en verrader Guy. Iets wat haar achteraf zwaar op de maag kwam te liggen. “Ik voel mij echt een lafaard en voel me heel schuldig”, klonk het in tranen. “Ik heb zijn vertrouwen beschaamd. Het is gebeurd en het is onomkeerbaar. Dat hij mij niet meer zal vertrouwen is een feit. Ik kan nochtans heel goed zwijgen.” De emoties gingen ook verder aan de Ronde Tafel, waar de groep zich in twee kampen verdeelde. Uiteindelijk moest niet Hendrik, maar wel Aagje het kasteel verlaten. Waarna de bondgenoten weer met beide voeten op de grond stonden.

“Lieve mensen, ik heb jullie helaas niet genoeg vertrouwen kunnen geven”, klonk het bij Aagje. “Mijn directe aanpak kwam bij sommigen verwarrend over. Twintig jaar lang heb ik geturnd op hoog niveau. Ik heb fantastische momenten meegemaakt, maar ik heb ook de hel gezien. Hard zijn, vechten: alleen die aanpak was goed om een leven als topsportgymnast te overleven. Die hardheid heeft mij gevormd en getekend tot wie ik vandaag ben geworden. Ik ben een ex-topsporter, ik heb Braziliaans bloed en ik ben een schorpioen. Vuurwerk gegarandeerd. Ik wens jullie nog heel veel succes in dit spel. Ik was… een bondgenoot. Ik heb het gevoel dat de verraders aan deze ronde tafel heel weinig hebben moeten doen en dat de bondgenoten zichzelf een beetje hebben uitgeroeid.”

Bekijk verbanning van Aagje hier:

De verbanning van een bondgenoot, dat kan maar één ding betekenen in De Verraders: dat er ‘s nachts opnieuw gemoord zal worden. Met meerdere potentiële slachtoffers breekt er voor de bondgenoten een rusteloze nacht aan… Eén van hen zal volgende week niet meer in het kasteel ontwaken.

Niet voor publicatie

​ ​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.

Bovenstaande video’s zijn over te nemen via deze embedcode: