De Verraders slaan opnieuw toe

De verraders blijven genadeloos toeslaan. Na Inge Onsea vorige week viel vanavond ook chocolatier Dominique Persoone ten prooi. Dominique was de tweede bondgenoot die door Walter Damen, Jamie-Lee Six en Loïc Van Impe werd vermoord en moest het spel als een dief in de nacht verlaten. Aan de ronde tafel viel er bovendien een tweede slachtoffer. De groep slaagde er immers opnieuw niet in om een verrader te ontmaskeren, maar verbande acteur én bondgenoot Issam Dakka uit het spel.

“Ik wist het”, reageerde Dominique nadat hij werd vermoord. “Ik vind Sieg en Maureen verdacht en bijna een gegeven van Bonnie & Clyde. De killers. Nu gaat de groep denken dat ik vermoord ben door Ann, wat niet het geval is, want dat is een hele lieve, brave madame. De verraders hebben mij gebruikt om haar verdacht te maken. This is the end.”

Aan de ronde tafel steeg het wantrouwen van de groep ten opzichte van acteur Issam Dakka. Hij wierp zichzelf vorige week al in de kijker door te liegen over het schild en liet de bondgenoten ook deze week verstaan dat hij het spel als acteur speelt en niet terugdeinst voor een leugentje. Dat brak hem uiteindelijk zuur op, want de groep verbande hem uit het spel. Maar onterecht, zo bleek, want met Issam moest voor de tweede keer op rij een bondgenoot het spel verlaten.

“Lieve mensen, ik hou van jullie allemaal en ik ga jullie missen”, klonk het bij Issam na zijn verbanning. “Maar ik ben een bondgenoot. Ik denk dat ik de lijn gewoon te dun heb gemaakt. En de groep wist niet wanneer ik oprecht was en wanneer niet. Dat was mijn grootste fout. Vier bondgenoten kwijt… het wordt alleen maar moeilijker en moeilijker. Maar ik heb er hoop in dat ze het goede gaan doen.”

Issam Dakka blikt in De Verraders: De Aftocht op VTM GO terug op het spel

Issam Dakka is de tweede bondgenoot die door de groep werd verbannen en naar huis gestuurd. Hij kreeg aan de ronde tafel de meeste stemmen en moest het spel onmiddellijk verlaten. In De Verraders: De Aftocht op VTM GO brengt Nicolas Caeyers Issam naar huis en blikken de twee tijdens de autorit terug op de voorbije dagen. Hoe heeft Issam het spel ervaren? Hoe reageert hij op de polemiek die rond hem is ontstaan? Wie zijn volgens hem de 3 verraders? Nicolas biedt Issam een luisterend oor en ontrafelt alle geheimen van het spel. “Het is natuurlijk niet fijn dat ik niet geloofd werd”, vertelt Issam. “Dat ligt puur aan mezelf. Ben ik nu aan het acteren, ben ik nu oprecht? Ik heb het te hard doorgetrokken. Je vergeet echt dat het een spel is en je vergeet je eigen hachje te redden.Je bent niet meer voorzichtig en niet meer gefocust. Omdat het heel persoonlijk wordt.”

