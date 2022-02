De Verraders plegen een eerste moord en één bondgenoot werd verbannen

De Verraders hebben voor het eerst toegeslagen. In de aflevering van vanavond kwamen verraders Loïc Van Impe, Jamie-Lee Six en Walter Damen voor de allereerste keer samen in hun torenkamer om één bondgenoot in koelen bloede te vermoorden. Het slachtoffer werd ontwerpster Inge Onsea. Zij verscheen ‘s ochtends als enige deelnemer niet aan de ontbijttafel en moest het spel als een dief in de nacht verlaten. Daar baalde ze enorm van.

“Moet ik nu echt de eerste zijn die weggaat?”, reageerde Inge teleurgesteld toen Staf aan haar kamerdeur stond met de boodschap van de verraders. “Zut! Ik denk dat dit een heel duidelijk voorbeeld is van dat je je nooit op je gemak mag voelen. En dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Misschien waren de verraders bang omdat ik toch wat mensen mee kreeg. Ik had het gevoel dat ik op de eerste dag al een beetje kon manipuleren. Misschien hebben ze dat gevoeld en is het opgevallen.”

Inge was niet de enige voor wie het spel abrupt ten einde kwam. Aan de ronde tafel moesten de bondgenoten voor het eerst proberen om een verrader te ontmaskeren en uit het kasteel te verbannen. Daarbij stemde de meerderheid op hoofdverdachte Wendy Van Wanten, die naar huis werd gestuurd. De spanning was te snijden. ”Ik wou absoluut niets zeggen”, klonk het bij verrader Walter Damen, “Maar als iemand mij uitdaagt, kan ik niet anders dan een klein bazookaatje boven te halen, op Wendy te richten en te hopen dat het werkt.”

En die aanpak werkte, want Wendy werd als eerste verbannen. “Lieve schatten, bedankt dat jullie me allemaal in het vizier hebben gehouden”, besloot ze. “Dat jullie me zo populair gemaakt hebben. Maar ik ben al heel mijn leven een heel eerlijk meisje, dus ik ben een bondgenoot. Het zijn allemaal schaapjes: ze volgen elkaar. De ene begint iets te zeggen en de andere volgt om zijn hachje te redden. Ik ga jullie allemaal nooit meer vertrouwen (lacht).”

Wendy Van Wanten blikt in De Verraders: De Aftocht op VTM GO terug op het spel: “Walter heeft mij aan de galg gepraat”

Wendy Van Wanten is dus de eerste bondgenoot die door de groep werd verbannen en naar huis gestuurd. Zij kreeg aan de ronde tafel de meeste stemmen en moest het spel onmiddellijk verlaten. In de eerste aflevering van De Verraders: De Aftocht die nu te bekijken is op VTM GO brengt Nicolas Caeyers Wendy naar huis en blikken de twee tijdens de autorit terug op de voorbije dagen. Hoe heeft Wendy het spel ervaren? Hoe reageert ze op de polemiek die rond haar is ontstaan? Wie zijn volgens haar de 3 verraders? Nicolas biedt haar een luisterend oor en ontrafelt alle geheimen van het spel. “Ik heb pech gehad”, vertelt Wendy. “Het pleidooi van een advocaat, die mij zo overtuigend aan de galg heeft gepraat. Ik moet het laten bezinken. Het is een heel raar spelletje…”

