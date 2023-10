De Verraders krijgt alweer een zotte plottwist: niet Hendrik Vos maar wel Bert Haelvoet wordt (onterecht) verbannen

Van de ene plottwist gaat het naar de andere in De Verraders. Nadat er vorige week donkergrijze wolken samentroepten boven het hoofd van Hendrik Vos, bleek er vanavond weer licht aan de hemel. De Ronde Tafel nam een bocht van 180 graden en niet Hendrik, maar wel acteur Bert Haelvoet werd onverwacht uit het spel verbannen. Het vuur rond Bert werd aangestoken door Véronique De Kock en zette plots de hele groep in lichterlaaie. Bert kreeg de volledige Ronde Tafel tegen zich en moest het spel verlaten. Groot was de verbazing toen bleek dat er opnieuw een bondgenoot sneuvelde. Een tweede in één aflevering, want ‘s nachts zag ook Liliane Saint-Pierre een einde aan het spel komen. Zij werd vermoord door de verraders en dat bleek een erg slimme zet. Liliane ontmaskerde namelijk als eerste alle verraders. “Liliane heeft het door”, klonk het bij verrader Guy. “Die kijkt naar Charlotte en naar de twee stille jongens rond de tafel.” Hebben de verraders haar op tijd vermoord of had Liliane haar ‘erfenis’ al aan een andere bondgenoot toevertrouwd?

“Of ik het had verwacht? Vandaag nog niet”, vertelde Liliane aan Staf, met een lichte krop in de keel. “Anderzijds ben ik ook niet verbaasd. Ik denk zelf aan Guy, Charlotte en Bart. Ik ben een beetje droevig omwille van al die mensen die ik echt graag gezien heb. Als ik straks de deur dicht doe ga ik huilen. Je verwacht het wel en tegelijkertijd verwacht je niet van jezelf dat je er zo geëmotioneerd door bent.”

Bekijk de moord op Liliane Saint-Pierre hier:

Waar Véronique vorige week nog al haar pijlen op Hendrik richtte, bleek haar enthousiasme vanavond getemperd. “Ik begrijp hoe jij je voelt want ik voelde mij gisteren aan de Ronde Tafel exact hetzelfde over jou”, vertrouwde ze Hendrik toe. “Alles wees in jouw richting, maar nu blijkbaar toch niet. Ik voel mij zo een oen. Het laatste wat ik ga doen is op jou stemmen.” Véroniques tunnelvisie over Hendrik veranderde in een tunnelvisie over Bert. “Ik wil mijn pijlen daarop zetten. Bert is nooit met het spel bezig, houdt zich altijd afzijdig en laat nooit in zijn kaarten kijken.” Véronique kreeg ook de rest van de groep mee. Aan de Ronde Tafel stemde iedereen tegen Bert, die ondanks zijn scherp tegenbetoog werd verbannen.

“Hier sta ik dan op de stip. Bertje bondgenoot. Ciaokes byekes”, waren de bondige afscheidswoorden van Bert. “Wat voor een flauwe bende is dat? Ik heb mijn best gedaan, maar ik heb bepaalde dingen te laat gezien. Met zo’n stemming… 11 stemmen… los het op.”

Bekijk de verbanning van Bert Haelvoet hier:

Ook de verraders keken met grote ogen naar wat er zich aan de Ronde Tafel afspeelde. “Ongelofelijk hoe Hendrik de dans ontloopt”, besloot Bart. “Die zat op de rand, kantelde er al over en is ineens gewoon volledig teruggetrokken.” Een verbannen bondgenoot, dat kan natuurlijk maar één ding betekenen: een nieuwe moord. Wie is het volgende slachtoffer? En kunnen de bondgenoten hun zaakjes eindelijk weer op orde krijgen?

Niet voor publicatie

​ ​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.

Bovenstaande video’s zijn over te nemen via deze embedcode: