De Verraders eindigt met onverwachte verbanning

Het ging er heftig aan toe aan de ronde tafel in De Verraders. Dirk Draulans deed vanavond een onverwachte zet en richtte zijn pijlen op ex-basketbalspeelster Ann Wauters als potentiële verrader. 95% zeker was hij van zijn theorie. “Het verhaal draait rond wagon 2, waar ik zelf deel van uitmaakte. Issam, Wendy en Sieg zaten in wagon 2. Anns naam is nog niet gevallen, behalve één keer. Door Dominique. Dat geeft een reden aan zijn verdwijning. Mijn analyse is gebaseerd op het samenbrengen van feiten.” En dus zette Dirk de aanval in op Ann, gesteund door verrader Walter, die de groep over de streep wist te trekken. Maar wat bleek? Met Ann werd er opnieuw een bondgenoot verkeerdelijk naar huis gestuurd…

“Ik ben een teamspeler”, verdedigde Ann zich in de aflevering. “En als je in een team werkt, zijn er heel veel krachten die soms stil werken. Maar er zijn ook andere krachten in een team die belangrijk zijn en af en toe is dat jezelf opofferen. Dus als jullie me willen opofferen: doe het. Maar weet dan wel wie jullie verrader is morgen.” In De Verraders - De Aftocht, dat nu te zien is op VTM GO, brengt Nicolas Caeyers Ann naar huis na een intens avontuur en blikt hij met haar terug op de voorbije dagen. In de auto krijgt Ann een videoboodschap van haar nummer 1 verrader: Dirk. Die brengt haar echter aan het twijfelen. “Ik ben er ook niet meer van overtuigd dat Dirk een verrader is. Maar als dat geen verrader is… Dirk, dommerik!”

Er viel in de vierde aflevering van De Verraders nog een onschuldig slachtoffer. Sieg werd door verraders Walter, Loïc en Jamie-Lee uitgeschakeld nadat hij samen met Astrid steeds meer richting Walter begon te denken. “Het was te denken he”, reageert Sieg, “Ik ben een beetje te wild geweest en heb het spel door elkaar geschud. Ik hoop dat Maureen - waarvan ik geen 100% maar toch 99% zeker ben dat ze een bondgenoot is - het in handen neemt en dat ze de bondgenoten naar de overwinning brengt.”

