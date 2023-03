De Vermeires maken Phantasialand onveilig

Urologische problemen, verborgen talenten en een lichtjes sadistische - zo lijkt het althans - sessie bij de fysiotherapeut: op zaterdag 11 maart is de VTM-kijker alweer een vlieg aan de wand bij de familie Vermeire.

In Keerbergen zijn Julie en Laurins blijven overnachten bij (schoon)papa Jacques. Nu het hele gezin samen is, is het hét ideale moment om te oefenen voor de familieshow waarvan Jacques al enige tijd droomt. Laurins speelt al sinds zijn 6de piano en toont wat hij waard is. Maxime wil dan weer in de voetsporen van zijn vader treden, en besluit de comedy tour op te gaan.

Daarna vertrekken Jacques en co voor 2 dagen naar Phantasialand in Duitsland voor een gezellige gezinsuitstap. Julie en Laurins brengen de nacht door in een cabine te midden van de rollercoasters, maar van nachtrust is bijgevolg geen sprake. Ook Maxime deed geen oog dicht, maar dat had niets te maken met de attractie, wel met Jacques.

In het park probeert Julie de sfeer erin te houden om de vriestemperaturen te lijf te gaan, maar Maxime is niet razend enthousiast over haar idee voor een familiedansje. Hij wil zo snel mogelijk ondersteboven hangen in een attractie, iets dat de mannelijke leden van het gezin zich even later al snel beklagen. “Ze noemen deze attractie de notenkraker. Mijn ballen zijn verlamd, we kunnen geen kinderen meer krijgen!”, klinkt het bij Laurins. En ook Maxime kampt met een nevenwerking down under.

Terwijl Jacques op schattenjacht gaat met zijn goede vriend Ive, een professioneel kunsthandelaar, komt de maandelijkse fysiotherapie van Julie als geroepen. Het vele danswerk zorgt ervoor dat ze haar spieren extra moet verzorgen. Vandaag op het menu: onder andere een sessie dry needling op de behandeltafel van haar fysio Tom. Oftewel: de pijnbank.

Bekijk hier de preview:

