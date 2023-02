De Vermeires: een unieke inkijk in het leven van Jacques, Julie, Maxime, Laurins en labradoodle Sunny

Nooit zou hij camera’s in zijn kielzog laten meelopen voor een eigen realityreeks, maar kijk: vanaf zaterdag 18 februari bieden pater familias Jacques (71), zijn niet minder bekende dochter Julie (24) en Julie’s vriend Laurins (28) de kijker elke zaterdagavond om 20u35 een exclusieve inkijk in hun privéleven. En bleef Jacques zoon Maxime (23) nog onder de radar, dan komt daar nu verandering in.

Speciaal voor ‘De Vermeires’ gaan de deuren van Jacques’ villa in Keerbergen open, en mag zowat àlles gefilmd worden. Kan Jacques wennen aan de terugkeer van Maxime (23), die na een stukgelopen relatie opnieuw thuis komt wonen? Hoe gaat het samenwonen in Kortrijk voor Julie en Laurins? Vinden zij in hun drukke agenda’s nog ruimte voor romantiek? Gaat Jacques met zijn tijd mee, nu zijn dochter uitzwermt? En overwint de vader-dochterliefde tussen Jacques en Julie het pendelverkeer tussen Kortrijk en Keerbergen?

Herkenbare familiedynamiek kortom. Humor en warmte zijn bovendien nooit ver weg bij deze hechte en ondernemende familie. Daarom proberen ze allemaal samen op één podium een zaalshow op te voeren. Maar dat plan loopt niet van een leien dakje…

OVER DE VERMEIRES

Jacques (71) is er als pater familias ten alle tijde voor zijn 2 kinderen, zijn schoonzoon en als oppas voor Sunny. Immer energiek wordt hij, met zoveel jong geweld in huis, ook wel eens geconfronteerd met vaste gewoontes die hij niet graag prijsgeeft.

Zondagskind Julie (24), de ‘spring-in-’t-veld’ van de familie en op social media, krijgt graag bevestiging en schuwt daarbij de emotie niet. Zij is intussen twee jaar samen met marketeer Laurins (28), haar nuchtere steun en toeverlaat. De yin van haar yang. Of omgekeerd, natuurlijk. Ze delen een passie voor dans en wonen sinds kort samen in Kortrijk.

Maxime (23) maakt de omgekeerde beweging. Hij woont na een stukgelopen relatie terug thuis en haalt de band met papa Jacques weer aan. Tussen de regels wordt snel duidelijk dat Maxime vaak verrassend grappig uit de hoek durft te komen.

En dan is er, hij mag niet ontbreken: Sunny (1), de ‘baby’ van Julie, haar labradoodle. Nooit wijkt hij van haar zijde en meer dan eens is hij, gewild of ongewild, de spilfiguur in allerlei situaties. Noem hem gerust de hond in het kegelspel van ‘De Vermeires’.

Een unieke inkijk in het privéleven van de grootste komiek van het land en zijn kinderen: vanaf zaterdag 18 februari om 20.35 bij VTM en op VTM GO.

Bekijk hier de trailer:

