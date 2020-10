De vanity plates van De Romeo’s: maak kennis met ROMEO-C, ROMEO-D en ROMEO-G

Willy Sommers is niet de enige Vlaamse zanger met een gepersonaliseerde nummerplaat. Ook De Romeo’s hebben er elk één en die tonen ze morgen, donderdag 8 oktober, om 20.45 in Vanity Plates bij VTM 2. Chris Van Tongelen is de trotse eigenaar van ROMEO-C, Davy Gilles rijdt met ROMEO-D en op de bumper van Gunther Levi prijkt ROMEO-G. En die platen springen in het oog. Soms zelfs net iets te veel. “Als je zo’n nummerplaat hebt, dan weet je dat je daar reactie op krijgt. Je kan je ook niet meer verstoppen en je kan zeker niet zeggen dat je ergens niet geweest bent, want je naam staat erop”, lacht Gunther.

“Op een dag betrapten we iemand die tegen de voorband van ROMEO-C stond te plassen en een foto maakte voor zijn vrienden”, vertelt Chris lachend. “We hebben dan op onze beurt een foto van hem genomen en gevraagd of we die mochten posten op onze socials. Hij heeft zich meteen verontschuldigd en een paar glazen water over de nummerplaat gegoten.” Volgens Chris is Davy met voorsprong de slechtste chauffeur van de groep: “We zeggen altijd tegen Davy dat hij zijn rijbewijs ofwel bij een doos cornflakes heeft gekregen ofwel uit de krant heeft gescheurd (lacht).”

De aflevering van Vanity Plates is ook te (her)bekijken op VTM GO .