De Van den Bossches vieren feest: mét Rita, Maarten en Bart!

De Van den Bossches vieren binnenkort feest! Of niet? Hun geplande familiereünie op vrijdag 28 juni zou weleens erg explosief kunnen worden. En daar heeft de terugkeer van Bert Van den Bossche (Jan Sobrie) natuurlijk alles mee te maken. Terwijl hij alles in gereedheid brengt voor een knallende wraakactie, kijkt de familie nietsvermoedend uit naar een hartverwarmende bijeenkomst. In de aanloop naar de seizoensfinale van Familie keren meerdere Van den Bossches voor de gelegenheid terug. Zo wordt het na de comeback van Leen (Cathérine Kools) ook uitkijken naar een blitzbezoek van Bart (Chris Van Tongelen), Maarten (Michael Vroemans) én Rita (Jacky Lafon). De aftrap voor de finaleweken vol spanning, emoties en nostalgie is bij deze gegeven.

Na de terugkeer van zijn dochter Leen verwelkomt Jan (Jef De Smedt) binnenkort nog twee van zijn kinderen. Maarten is de eerste die hem een bezoekje brengt op maandag 24 juni. Hij verbleef de voorbije jaren in India en keert terug om de familiereünie bij te wonen. “Ik kon nog steeds met de ogen toe in de decors wandelen”, vertelt acteur Michael Vroemans, die voor het eerst sinds 2018 zijn opwachting maakt in Familie. “Het was ontzettend fijn om naast mijn theateropdrachten terug te mogen draaien voor televisie. Het voelde zo vertrouwd aan om even terug te zijn en dat na zes jaar afwezigheid. Ook de decors van Familie zitten zodanig in mijn geheugen geprent, dat ik nog altijd perfect de afstanden ken tussen het meubilair en blindelings alles weet staan.”

Op woensdag 26 juni maakt Familie zich op voor een dubbele comeback. Na Maarten keert ook Bart, de oudste zoon van Jan, terug naar het café. Die rol wordt nog steeds vertolkt door Chris Van Tongelen. “Het is iedere keer weer thuiskomen bij Familie”, klinkt het. “Het voelt goed om telkens weer mijn andere familie tegen te komen.” Op woensdag 26 juni is er ook de langverwachte comeback van Rita. Zij onderbreekt haar cruise om het familiefeest bij te wonen en haar broer Jan, ma’ke Anna (Annie Geeraerts) en de hele familie terug te zien. “Het voelde alsof ik nooit ben weggeweest bij Familie”, vertelt Jacky Lafon, die voor het eerst sinds 2015 opnieuw op de set stond. “Het hartverwarmende onthaal, zoveel warme knuffels, lieve attenties van Caroline Maes, mooie woorden van de crew, een supertoffe sfeer en een fantastisch weerzien met iedereen. Mijn terugkeer was gewoon top.”

Maar naast al deze nostalgische herenigingen is er natuurlijk ook Bert Van den Bossche… Wat is hij van plan en wie wordt daar het slachtoffer van? De spanning stijgt in Familie!

