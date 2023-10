De ultieme renovatietest gaat van start in Huis Gemaakt: zes koppels, drie panden, twee nieuwe juryleden en slechts één gratis droomhuis als cadeau 

Wie treedt in de voetsporen van Antje & Ruben en Cédric & Anaïs? Wie doorstaat de ultieme renovatietest en krijgt een eigen gratis huis? In het nieuwe seizoen van het life-changing realityprogramma Huis Gemaakt, vanaf 31 oktober op dinsdag en donderdag om 20u35 bij VTM, biedt Dina Tersago één jong koppel de sleutels van hun toekomst aan. Maar die krijgen ze niet zomaar… De koppels moeten dag en nacht keihard werken om een verlaten pand te transformeren tot hun ultieme droomhuis. Dit seizoen krijgen de verbouwers professionele ondersteuning van de bekendste namen in de branche. Aannemer Cerina Marchetta vormt samen met interieurkunstenaar Bart Appeltans en vastgoed koningin Béa Vandendael de gloednieuwe en vakkundige jury. Zij zullen elk detail van de verbouwingen beoordelen. De inzet is hoog want wie aan het einde van dit verbouwavontuur zijn eigen droomhuis wint, hoeft nooit meer een lening af te betalen.

Cerina Marchetta, Bart Appeltans en Béa Vandendael vormen de nieuwe jury

Tijdens het verbouwavontuur worden de koppels creatief uitgedaagd door de populairste interieurarchitect van Vlaanderen. “We geven een huis weg, dus ik verwacht een interieur met ballen, waar power in zit”, lacht Bart. Vastgoedgoeroe Béa tilt de panden dan weer naar een hoger niveau. “Ik heb enorm veel respect voor deze jonge koppels. Zo’n verbouwing is een relatietest”, vertelt Béa. En geen Huis Gemaakt zonder het strenge maar rechtvaardige oog van aannemer en architect Cerina. “Ik ben streng, maar dat moet ook in mijn beroep. Alles moet werken want één van deze koppels gaat hier écht wonen!”

Niet alleen de jury staat paraat. Ook werfleider Johny Kaczmarowski, met zijn tonnen ervaring, staat de koppels met raad en daad bij. Hij kent het klappen van de zweep en helpt de startende renovators met plezier op weg.

Maak hier kennis met de nieuwe jury van Huis Gemaakt:

Zes koppels starten aan de ultieme renovatietest

Dit seizoen gooit Huis Gemaakt het over een andere boeg. Niet negen, maar zes koppels beginnen aan het avontuur. Verdeeld over drie panden - een gezellig rijhuis in Aalst, een adembenemend herenhuis in Antwerpen en een schattige fifties villa in Hasselt - gaan de koppels de strijd aan om hun woondroom te realiseren. Voor het eerst in de Huis Gemaakt-geschiedenis kregen de kandidaat-verbouwers de kans om vooraf kennis te maken met de te verbouwen woningen. “Tijdens onze openhuizendag mochten de koppels de panden besnuffelen. Dan moesten ze passeren bij de jury voor het belangrijkste sollicitatiegesprek van hun leven. Het was meteen erop of eronder”, vertelt Dina. De zes uitverkoren koppels moeten dus niet alleen hun ontwerp laten zien aan de jury, maar ook meteen de handen uit de mouwen steken. Het wordt een race tegen de klok, vol verrassingen en onverwachte wendingen.

AALST

ANTWERPEN

HASSELT

Welke zes koppels vanaf dinsdag 31 oktober om 20u35 het verbouwavontuur van hun leven aangaan, wordt later bekendgemaakt.

Niet voor publicatie:​

​ De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/404533?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>