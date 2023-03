De ultieme ‘clash der genres’ vanaf 4 april in het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek

Persoonlijke verhalen, muzikale verrassingen en ontroerende momenten. De kijkers mogen het allemaal weer verwachten in het gloednieuwe seizoen van Liefde voor Muziek vanaf 4 april elke dinsdag om 20u35 bij VTM. Daarin tekenen DAAN, Günther Neefs, Jaap Reesema, K3, Metejoor, Portland en Stef Bos present voor de ultieme clash der genres. “Ik ben heel nieuwsgierig en curieus om in dit bonte gezelschap terecht te komen”, klinkt het bij DAAN. Günther is dan weer benieuwd naar wat K3 in petto heeft: “Zouden ze ook dansjes doen bij onze nummers? Ik hoop het!” Wat doet muziekvirtuoos DAAN met de catchy meezingers van de alom bekende K3? Hoe klinkt het pakkende nummer ‘Papa’ van Stef Bos in een nieuw jasje? En wie durft de monsterhit ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’ van Metejoor onder handen te nemen? Eén ding is zeker: alle muzikale grenzen worden doorbroken.

De tien straffe stemmen trekken op reis naar het bruisende Barcelona. Vanuit het Spaanse en prestigieuze wijnhuis Codorniu laten ze hun muzikale klanken aan elkaar horen. Tussen de muzieknoten door leren ze elkaar beter kennen in Villa Masia Capdet, een Spaanse parel gelegen in het kleine stadje Sant Pere de Ribes. Naast muziek zijn de dagen van de artiesten gevuld met zon, baden aan het zwembad en rust maar ook met dagelijkse activiteiten die ervoor zorgen dat ze elkaar beter leren kennen. K3 is helemaal onder de indruk van de charmes van DAAN, Metejoor wordt herenigd met zijn goede vriend Jaap en Stef heeft een openhartig gesprek over het ouderschap met de toen nog zwangere Hanne. En Jente van Portland kan nauwelijks wachten om het zwembad in te duiken.

‘Nog nooit zo verliefd’ op de covers van K3

De meisjes van K3 staan als eerste in de spotlight en krijgen een reeks pakkende songs te horen op 4 april om 20u35 bij VTM. Rock ‘n roll man DAAN tovert de musicalhit ‘De Drie Biggetjes’ om tot een donkere maar magische versie. Günther zorgt voor een streepje jazz, Metejoor en Jaap brengen samen een verrassend duet en Portland raakt een gevoelige snaar met de cover ‘Mijn Held’. Zij brengen het lied als ode aan hun familieleden die kampen met dementie. Stef ging dan weer aan de slag met een tophit waar hij nog ’Nooit Zo Verliefd’ op was en de dames zelf sluiten af met een Nederlandstalige versie van ‘Levitating’ van popster Dua Lipa. Het nummer werd in een K3-jasje gestoken en dat resulteert in een song waar niemand bij kan stilzitten.

