De tweede halve finale met Hannelore Simoens, Kamal Kharmach en Kenji Gooris wordt een regelrechte thriller

Vorige week veroverden Andy Peelman en Olivier Deschacht de eerste twee plekken in de grote finale van BV Darts. In de tweede halve finale op donderdag 2 december bij VTM 2 zijn er nog drie gretige gegadigden voor de twee overgebleven finaleplaatsen. Hannelore Simoens, Kenji Gooris en Kamal Kharmach trainden de voorbije weken ook op de gevreesde dubbels met coach Kim Huybrechts. Ook zij starten nu hun wedstrijden vanaf 301 punten. Die aangepaste regels zorgen voor extra zenuwen en frustratie bij de halve finalisten. "Ik ben zelfs een petitie gestart tegen die domme dubbels, maar niemand wilde mee", verzucht Hannelore.

Darts is het volledige leven van de BV's gaan bepalen. Bij Kamal is het darten zelfs in de try out voor z'n nieuwe zaalshow binnengeslopen. Hij vuurt dus enkele welgemikte dart grappen af op zijn gewillige testpubliek in de Arenbergschouwburg. Benieuwd of ze ook de definitieve eindejaarsconference zullen halen.

Ook Hannelore liet de voorbije weken geen kans onbenut om op haar dubbels te trainen. En dat gaat in goed gezelschap altijd beter. Ze trok naar vrouwen dartclub 'De Lolly's' voor extra tips en krijgt ook thuis in haar womancave bezoek van Celine Van Ouytsel. Celine ligt al even uit het BV Darts tornooi, dus reden te meer om last woman standing Hannelore een hart onder de riem te komen steken.

Het is ondertussen overduidelijk: de kandidaten die het vlotst de dubbels zullen raken, gaan door naar de grote finale. Ook Kenji heeft thuis met ma en pa stevig doorgetraind op het betere millimeterwerk. En wat blijkt: vooral mama Kelly is een verborgen talent. Kenji: “Ons mama? Als die aan BV Darts zou meedoen, die zou dat los kunnen winnen.”

Voor één van deze drie halve finalisten houdt het BV Darts avontuur hier op. Voor zenuwen, twijfels of een slechte dag is nu geen plaats meer. Wie mikt de pijltjes het meest feilloos naar die gevreesde dubbels? De tweede halve finale eindigt in ieder geval op een thriller...

BV DARTS op donderdag 2 december om 20u35 bij VTM 2