De terugkeer van Marthe, repetities en traantjes in ‘K3, een nieuw begin’

Op zaterdag 11 december om 19u55 zien de VTM-kijkers hoe Julia Boschman haar eerste week als nieuw K3'tje beleeft. Na het bekomen van het grote nieuws en de daaropvolgende mediastorm, vliegt Julia er helemaal in. Hanne ontfermt zich over haar en geeft haar meteen een rondleiding in de kantoren van Studio 100, van de tv-set van Game Keepers tot de danszaal en het kledingatelier. De kijkers beleven van op de eerste rij hoe de meisjes in het Sportpaleis repeteren voor de Sinterklaasvoorstelling en de Rewind Party. Het is een blij weerzien met Marthe en het drietal viert de mooie, nieuwe start met een luxueuze red velvet cake. De teleurstelling is dan ook groot wanneer de K3’tjes te horen krijgen dat er geen evenementen meer mogen doorgaan en de shows worden afgelast.

Bekijk hier de preview:

‘K3, een nieuw begin’, nu zaterdag 11 december om 19u55 bij VTM en ook op VTM GO .