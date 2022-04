De teams worden vervolledigd in de laatste Blind Auditions van The Voice Kids

Nog één week en The Voice Kids schakelt een versnelling hoger. Maar voor de Knock-Outs van start gaan, moeten de teams van coaches Duncan Laurence, Laura Tesoro, K3 en Metejoor vervolledigd worden. In de vijfde Blind Auditions op vrijdag 22 april om 20u35 wagen de laatste talenten hun kans en wordt de concurrentie tussen de coaches opgedreven. “Iedereen weet nu heel goed wat hij wil en het zijn de laatste plaatsjes dus het begint steeds spannender te worden. We gaan nog meer moeten vechten denk ik. Ikzelf ben nog op zoek naar een echte powerstem”, vertelt Laura. Vooral coach Duncan zal heel goed moeten wikken en wegen: “Ik mag nog maar één kandidaat meenemen, dat is wel lastig!”

Nu vrijdag waagt onder andere Lise (13, Wuustwezel) haar kans. Ze is zot van dansen, shoppen en alles wat met fashion te maken heeft. Ze wordt door Maksim Stojanac verrast met een ticket voor de Blind Auditions: “Er gingen zoveel emoties door mij, het was zo cool!” Tijdens haar Blind Audition weet ze vooral coach Metejoor heel erg te raken met haar nummerkeuze Say You Won’t Let Go van James Arthur. “Dit nummer betekent heel veel voor mij. Ik heb één van mijn beste vrienden verloren en ik heb een cover voor hem gemaakt op deze song”, klinkt het bij een emotionele Metejoor.

Kandidate Jools (14, Aartselaar) droomt er al heel haar leven van om op het podium van The Voice Kids te belanden. Haar liefde voor muziek kreeg ze met de paplepel mee van haar papa: “Mijn papa is dj MC Six. Hij rapt en beatboxt en heeft al op Pukkelpop gestaan. Dat is eigenlijk wel super cool. Hij zegt altijd: just have fun, dat is het enige wat telt.” Kan ze de coaches overtuigen met haar versie van Let It Go van James Bay?

Ook deze talenten wagen hun kans tijdens de laatste Blind Auditions:

Romy (13, Brasschaat) wil graag beroemd worden een meespelen in een film. Ze gaat geen enkele uitdaging uit de weg en hoopt met Fame van Irene Cara door te stoten naar de Knock-Outs.

Eloïse (10, Zedelgem) heeft naast zingen nog een heel speciale hobby: zeemeerminzwemmen. Ze heeft nog nooit voor een groot publiek gestaan maar smijt zich volledig met Darkside van Alan Walker.

Elise (12, Brasschaat) vindt het leuk om mensen blij te maken met dansen, zingen en acteren. Voor haar auditie koos ze voor No Time To Die van Billie Eilish. “Dat liedje komt uit de James Bond-film en link ik aan mijn papa. Die is mijn grote held.”

Aan podiumervaring heeft Lars (10, Herselt) geen gebrek. Hij speelde mee in de musical 40-45 van Studio 100 en staat super graag op het podium. Nu vrijdag waagt hij zijn kans met Best Friends van Unity.

Stoere chick Lara (14, Kinrooi) is de frontvrouw van haar eigen rockbandje. Ze zet de tent op zijn kop met RU Mine? van Arctic Monkeys.

Elianice (14, Relegem) doet nu vrijdag auditie in een outfit die speciaal voor de gelegenheid werd gemaakt door haar mama. Kan ze de coaches overtuigen met haar versie van Missed van Ella Henderson?

De avontuurlijk Juliette (12, Assebroek) zit in de zeescouts en gaat geregeld zeilen en roeien met haar vrienden. Daarnaast speelt ze piano, iets wat ze nu vrijdag ook zal doen tijdens haar Blind Audition op de tonen van Warrior van Demi Lovato.

Abigail (13, Idegem) wil graag kapster worden en klust geregeld bij in het kapsalon waar haar mama werkt. Ze krijgt onverwacht bezoek van ‘lastige klant’ An Lemmens, die uiteindelijk wel heel goed nieuws heeft voor Abigail… Stoot ze door met I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston?

Fleur (14, Oelegem) houdt van zingen en kleren ontwerpen. En dat laatste doet ze niet alleen voor zichzelf maar ook voor haar katten. “Choco vindt het leuk. Ik heb een matching topje gemaakt dat ik zal dragen tijdens mijn auditie”, lacht ze. Ze waagt haar kans met When The Party’s Over van Billie Eilish.

Basten (10, Oostrozebeke) zegt al sinds het tweede leerjaar dat hij zou meedoen aan The Voice Kids. Nu vrijdag is het zover en waagt hij zijn kans met Natural van Imagine Dragons: “Ik heb geprobeerd om met gewichten ook het lichaam van zanger Dan Reynolds te krijgen!”Lola (13, Nieuwmunster) brengt vrijdag Hit The Road Jack van Ray Charles, het eerste nummer dat ze volledig op de piano kon spelen. Volgens haar mama heeft ze een stem ’uit het verleden’, maar kan die stem ook de coaches bekoren?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Niet voor publicatie:

De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/298356?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>