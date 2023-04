De strijd tegen tranen, blessures, pijn, hoogtevrees… en zichzelf: al op dag één vallen maskers af in Special Forces: Wie Durft Wint

Een opleiding tot Special Forces-operator is een beproeving die slechts weinigen doorstaan. Die wetenschap hield Koen Wauters, Francesco Planckaert, Laura Tesoro, Francisco Schuster, Steven Laureys, Nick Bril, Hannelore Simoens, Dirk Van Tichelt, Davy Parmentier, Georges-Louis Bouchez en Ann Wauters echter niet tegen om - met een klein hartje - ja te zeggen tegen deze loodzware training. Vanaf maandag 1 mei is de VTM-kijker in Special Forces: Wie Durft Wint getuige van de fysieke en mentale grenzen waarop de bekende rekruten stoten. Op de eerste dag blijkt al meteen dat velen het grensverleggend avontuur onderschat hebben en wordt het vechten tegen pijn, blessures, zweet, tranen en hoogtevrees.

De Special Forces operatoren komen per helikopter toe in de uitgestrekte Marokkaanse woestijn, klaar om het startschot te geven voor een keiharde zesdaagse opleiding. De instructeurs maakten tot voor kort deel uit van de meest getrainde eenheid binnen defensie. “Wij voeren opdrachten uit die andere eenheden niet kunnen, bijvoorbeeld het ontzetten van gijzelaars, sabotage opdrachten, het observeren van mogelijke doelwitten. Wij zijn zeker niet op zoek naar woeste rambo’s. Wel naar iemand die kan blijven nadenken terwijl die fysiek zwaar uitgedaagd wordt. En onder stress, koude, honger, dorst en opgejaagd door de vijand toch blijft functioneren.”

De operatoren stappen nog maar net uit, of de fysieke drill start al. Het is meteen gedaan met lachende gezichten. Maar deze opwarming is nog maar een klein voorsmaakje van wat de rekruten de komende week lichamelijk te verduren zullen krijgen.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is net sinds enkele dagen reservist bij het leger. “Het voorstel om deel te nemen aan Special Forces: Wie Durft Wint, is op hetzelfde moment gekomen als wanneer ik me had opgegeven als reservist. Dit programma leek me dus wel een goede training daarvoor.” Maar om deze training te doen slagen, zullen Georges-Louis Bouchez en zijn mede rekruten diep moeten gaan. Meer bepaald in een stuwmeer met water afkomstig van de besneeuwde toppen van het Atlasgebergte. Ijskoud dus.

De boodschap is duidelijk: tijd om afscheid te nemen van hun comfortabele burgerleven. “Wat jullie tot nu toe in het leven bereikt hebben, is hier waardeloos. Hier heb je niets aan je bekende kop of je mooi gezichtje. Al je volgers of fans, zullen je hier niet helpen. De enige op wie je hier kan rekenen, is jezelf en je team”, klinkt het fors bij de operatoren.

De kersverse rekruten krijgen meteen een looptraining op zeer zwaar terrein en de tweede opdracht start bovenop een 20 meter hoge toren. Een pittige uitdaging voor rekruten met hoogtevrees zoals politiek journalist Hannelore Simoens en acteur Francisco Schuster. De face down rappel is dé ideale opdracht om te zien wie zich over angsten kan zetten en wie nieuwe technieken snel onder controle krijgt. Later op de dag ontdekken de rekruten in het base camp de verblijfplaats waar ze de rest van de opleiding lief en vooral leed zullen delen. Aangekomen is er echter amper tijd voor recuperatie want tijdens een zware level test moeten de deelnemers meteen bewijzen wat ze fysiek waard zijn.

Na een lange dag evalueren de instructeurs het team en stellen ze zich de vraag of de kandidaten de juiste mindset hebben om de opleiding verder te zetten. Het antwoord laat niet lang op zich wachten…

