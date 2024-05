De Strijd om Goud barst los tussen Pauline Slangen, Jamie-Lee Six en drie andere bekende sportievelingen

Zwoegen, zweten en doorzetten. Deze zomer vallen er in de sportwereld heel wat medailles te sprokkelen, maar ook in de showbizzwereld laten enkele bekende sportievelingen geen enkele kans aan zich voorbijgaan. In de gloednieuwe SHORTIE ‘De Strijd om Goud’, vanaf 24 mei elke vrijdag exclusief op VTM GO, nemen zangeres Pauline Slangen, actrice Jamie-Lee Six, acteur Malik Mohamed en content creators Jonatan Medart en Gerben Tuerlinckx het tegen elkaar op in vijf verschillende sportdisciplines. Van tafeltennis tot boksen en van mountainbiken tot verspringen, de bekende strijders storten zich in een buitengewone uitdaging, vastberaden om hun provinciale eer hoog te houden. Gelukkig staan ze er niet alleen voor. Tijdens een intensieve training stomen voormalige topatleten Robin De Vos (tafeltennis), Hans Van Alphen (verspringen), Frederik Van Lierde (triatlon), Filip Meirhaeghe (mountainbike) en Delfine Persoon (boksen) de bekende Vlamingen in hun discipline volledig klaar om het beste van zichzelf te geven.

Pauline vertegenwoordigt Limburg, Jamie-Lee zet alles op alles voor West-Vlaanderen, Gerben gaat tot het uiterste voor Vlaams-Brabant, Jonatan strijdt voor Oost-Vlaanderen en Malik draagt de trots van Antwerpen. Aan het einde van elke aflevering gaan de sportieve dames en heren de strijd met elkaar aan in een spannende wedstrijd, waarbij ze telkens punten kunnen verdienen. Wie aan het einde van de reeks de hoogste score behaalt, wint. Althans barst het echte vuurwerk los tijdens de final battle, waar een loodzware triatlon nog hét verschil kan maken. Wie is fysiek onverslaanbaar? Wie hanteert de juiste tactieken? Wie bezit de meest onwrikbare mentale kracht? En wie gaat aan de haal met de felbegeerde gouden medaille? Eén ding is zeker: in deze titanenstrijd is elk punt cruciaal en telt elke zweetdruppel.

De strijd om goud is geopend. In de eerste aflevering op vrijdag 24 mei nemen de vijf bekende sportievelingen het tegen elkaar op in de bikkelharde arena van het boksen. Hier worden niet alleen hun fysieke kracht, maar ook hun mentale veerkracht, sluwheid en strategisch inzicht op de proef gesteld. Niemand minder dan de legendarische Delfine Persoon, bekend om haar ongeëvenaarde vastberadenheid en tactische scherpzinnigheid, zal de dappere strijders door deze uitdaging leiden. Ze kunnen maar beter alles uit de kast halen, want Delfine neemt geen genoegen met minder dan perfectie. Wie hanteert de beste tactiek? Wie kan zijn fysieke grenzen verleggen en wie houdt vol tot de laatste bel?

Jamie-Lee Six: “Ik heb wel enkele jaren gebokst, maar niet professioneel, dat was meer voor de fun. Ondertussen heb ik echt al een half jaar niet meer gesport, dus ik heb geen conditie, maar wel karakter. Roeien met de riemen die je hebt (lacht).”

Jonatan Medart: “Ik heb een keer gebokst in Thailand. Dat was heel leuk om te doen, maar wel slechts voor twee uur. Daarna niet meer, toen had ik het gehad. Ik ben natuurlijk wel groot, dus misschien moet ik de anderen bang maken door wat te provoceren.”

Bekijk hier een fragment uit de eerste aflevering:

