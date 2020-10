‘De stille killer’: gezin van 8 personen is slachtoffer van CO-intoxicatie

Afgelopen maandag kregen meer dan een half miljoen kijkers - goed voor een marktaandeel van 34% op VVA 18-54 (live+uitgesteld) - een unieke kijk achter de schermen van de spoedgevallendienst van ZNA Stuivenberg in De MUG. Op maandag 12 oktober om 21.50 staan de hulpverleners opnieuw de klok rond paraat om uit te rukken en mensen in nood te helpen.

De MUG gaat ter plaatse voor een gezin met een CO-intoxicatie. “CO is een sluipend en gevaarlijk gas dat je niet proeft of ruikt. Bij super hoge CO-gehaltes in het bloed, kan je in coma vallen en doodgaan. Als je dan hoort dat er in totaal nog 8 mensen aanwezig zijn in dat huis, waaronder ook kinderen, dan vrees je voor het ergste”, vertelt spoedverpleegkundige Sofie. Het gezin krijgt zuurstof en wordt met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor een bloedcontrole. De CO moet zo snel mogelijk uit hun lichaam worden verdreven.

ZNA Stuivenberg krijgt - veel vaker dan andere spoedafdelingen - te maken met verbrande patiënten. Het is één van de drie Vlaamse ziekenhuizen met een gespecialiseerd brandwondencentrum. Op maandagavond volgt De MUG het verhaal van de 9-jarige Rafika. Ze kreeg een steekvlam recht in haar gezicht en wordt in allerijl binnengebracht met zware brandwonden.

De aflevering van De MUG is ook te (her)bekijken op VTM GO.