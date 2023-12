De spanning stijgt in Huis Gemaakt: wie wint de laatste kamerprijs?

Het einde is in zicht, maar voordat Ana & Enis, Anouk & Martin en Bavo & Kayleigh aan de allesbeslissende finaleweek kunnen beginnen, moeten de koppels voor het eerst de kamer van hun voormalige concullega’s onder handen nemen. “In de laatste kamer gaan we echt wel streng zijn. Alles moet werken. Ze hebben ervaring genoeg kunnen opdoen”, klinkt het bij jurylid Cerina. En dat is nog niet alles, want Dina heeft een boodschap voor de koppels: “Jullie zijn hard aan het verbouwen zoals in real life, maar niet met jullie eigen budget. Daarom heb ik een speciale opdracht: "In deze kamer moeten jullie heel creatief te werk gaan met een beperkt budget van 175 euro.” Het is dus creatief shoppen geblazen, maar alleen tweedehands of op een rommelmarkt. Wie wint de laatste kamerprijs?

Ana & Enis zijn door het dolle heen, want na 10 jaar hebben ze eindelijk een slaapkamer die ze niet met de kinderen moeten delen. “We gaan sloten op de deur zetten”, lacht Enis. “Het voelt wel raar om van Tom en Alice hun kamer nu onze kamer te maken. De jury was echt tevreden over hun kamer. Dus we moeten nu van een heel goede slaapkamer, nog iets beters maken”, vertellen Ana & Enis. Maar voor ze beginnen, willen ze toch even de zegen van hun vrienden Tom & Alice.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

In Hasselt worden Bavo & Kayleigh teruggekatapulteerd naar het 'grotten van Han-tijdperk’. Ze zijn vastbesloten om de ruimte om te toveren tot een Ibiza-slaapkamer mét dressing. “We hadden deze kamer aan het begin van de wedstrijd niet gekozen omwille van de dressing en nu moeten we ‘m toch maken”, lacht Kayleigh. Al willen ze eerst een oplossing vinden voor de bochten in de muren. Bavo ontdekt ondertussen een verborgen kant van zichzelf en ontpopt zich tot kunstenaar van dienst. “Dit is echt helemaal mijn ding, ik heb veel coole ideetjes”, klinkt het. Zo maakt hij zelf hun nachtkastjes, een meubelstuk uit paletten en een schilderij voor in de slaapkamer.

In Aalst gaat Martin zijn kinderdroom eindelijk in vervulling. De kamer van Leonard & Naomi wordt omgedoopt tot een luxueuze Lego-kamer. “Ik verzamel al 20 jaar Lego maar ik heb nooit de ruimte gehad om een stad te bouwen”, lacht Martin. Maar voor ze aan Lego kunnen denken, moeten ook zij zich eerst ontfermen over het niet al te schitterende plamuurwerk van hun voorgangers. Een werkje waar veel tijd en zweet in kruipt dus…

