De spanning stijgt in Huis Gemaakt: welk koppel valt vlak voor de finale af?

De finaleweek van Huis Gemaakt is gestart. Nadat de slaapkamers, de woonkamer, de badkamer, de tuin en de keuken een complete metamorfose kregen, komt het moment van de waarheid steeds dichterbij voor de koppels. Niemand wil z’n huis nog afgeven, maar voor één koppel wordt dat morgen, dinsdag 31 mei, bittere realiteit. En dat één dag voor de grote finale. De jury legt het geleverde werk en de gewonnen kamerprijzen in de weegschaal en zal bepalen welke twee koppels de eindstrijd aangaan. Wie ziet zijn droomhuis vlak voor de eindmeet wegglippen?

In Antwerpen, Beringen en Boortmeerbeek breken de allerlaatste werkdagen aan. Overal slaat de vermoeidheid genadeloos toe. Gelukkig kunnen de koppels rekenen op familie en vrienden die een extra handje komen toesteken. In Beringen zitten Eline & Younes met de handen in het haar. De tegelvloer in de gang sluit niet aan op die in de keuken. “Dat is een catastrofe”, beseft Younes’ vriend Badr. Vinden ze samen een oplossing? In Boortmeerbeek staat nog één belangrijk punt op de to do-lijst: alles oplossen waar de jury ooit kritiek op had. Te beginnen met de mislukte muurtekening in de slaapkamer. Ook Anaïs & Cedric gaan aan de slag met de feedback van de jury. Het koppel zit goed op schema, tot plots het noodlot toeslaat…

In de drie panden heerste 6 dagen lang een rush naar de eindmeet. De koppels zetten alles op alles om hun droomhuis tot in de puntjes af te werken voor de komst van juryleden Gert, Cerina en Hadisa. Zij inspecteren de huizen nog een allerlaatste keer om te beslissen wie doorgaat naar de grote finale en wie op de valreep afvalt. Dina Tersago wacht de jury en de koppels op om de finalisten van Huis Gemaakt bekend te maken.

De kijker thuis bepaalt mee wie de winnaar wordt van Huis Gemaakt 2022

Op woensdag 1 juni weet kijkend Vlaanderen welk koppel de sleutels van hun droomhuis in ontvangst mag nemen. Een grote beslissing die niet langer in de handen van de jury ligt. Dina heeft namelijk een verrassende boodschap voor de twee finalekoppels: “De overwinning ligt binnen handbereik en de prijs is enorm. Daar mogen we niet licht overgaan. Om tot een beslissing te komen zullen er drie partijen punten geven tijdens de finale. 50 potentiële kopers komen de huizen bezoeken, 25 makelaar geven hun professionele mening én er zijn de kijkers thuis. Deze drie partijen samen beslissen wie het huis van zijn dromen wint.” Van zodra de twee finalisten op dinsdag 31 mei bekend zijn kunnen dus ook de kijkers thuis via SMS of via VTM.be stemmen op hun favoriet. Stemmen kan tot middernacht, het verdict is op woensdag 1 juni te zien in de zinderende finale van Huis Gemaakt.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.