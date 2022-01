De schattigste Cycloop van het land valt af in The Masked Singer

Zijn aaibaarheidsfactor en knuffelgehalte deden menig hart overlopen, maar toch viel Cycloop vanavond af in de derde show van The Masked Singer. Vanonder het harige, felgele en vooral bloedhete masker verscheen niemand minder dan Bart Cannaerts. Een naam die door de speurders niet één keer werd genoemd. “Dat jullie echt geen idee hadden vond ik echt heel tof”, besloot Bart. “Ik had graag meegedaan in een Kinder Bueno, want dat is mijn lievelingseten. Cycloop was een heel warm pak. We hebben er vandaag om te lachen een thermometertje in gestoken en het was 56°C.”

Bekijk de video van de ontmaskering hier:

Cycloop was dus niet Steven Van Gucht, Lieven Scheire of Peter Van de Veire, maar wel comedian en televisiemaker Bart Cannaerts. “Op dit moment ben ik er helemaal ok mee, maar ik denk dat ik morgen wel een beetje verdrietig ga zijn”, vertelde Bart na zijn ontmaskering aan de camera’s van Behind The Mask. Hoe hij het hele avontuur achter de schermen beleefde is nu te zien in de nieuwe aflevering op VTM GO en op woensdag 2 februari om 20u35 bij VTM.

In Behind The Mask maakt Bart kennis met Cycloop en ontdekt hij alle hoekjes en spleetjes van het pak. Letterlijk dan. Ook een bijzondere opening die helemaal onderaan het pak zit, het zogenaamde ‘plaslapje’. “Dat is precies een soort vagina”, lacht Bart. “De eerste keer dat ik het pak aandeed had ik een losse boxershort aan waar lucht door kon. Toen heb ik geleerd: strakke, nauw aansluitende boxershorts zijn belangrijk.”

Ook de zenuwen voor zijn allereerste performance ontsnappen niet aan het oog van de camera’s. “Wat ik hier voelde was een soort stress die ik niet kende. Zo’n emoties heb ik nog nooit ervaren.” Voor show 2 probeerde Bart zich dan ook nóg beter voor te bereiden. “Om het goed warm te krijgen en het gevoel op het podium na te bootsen trok ik 2 truien en 2 jassen aan. Ik bond een handdoek rond mijn gezicht zodat dat heel benepen en claustrofobisch aanvoelde. Dan nog mijn fietshelm en daarover mijn capuchon. Alleen door zo te oefenen kon ik me écht voorbereiden op wat er te gebeuren stond. Gelukkig is mijn dochter nooit de kamer binnengekomen, die zou zich wel een paar hoedjes geschrokken hebben door dat rare wezen te zien. Dat is wat The Masked Singer met een mens doet. Dat soort waanzin zit je dan thuis in je bureau te doen. En ik ga het nog missen ook.”

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video’s zijn over te nemen via deze embedcodes:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/279704?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>