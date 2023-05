De Ronde van Italië live te volgen bij VTM: Schrijft Remco Evenepoel de Giro op zijn naam?

Belga

De grandioze overwinning van Remco Evenepoel tijdens Luik-Bastenaken-Luik zindert nog na. Zal hij ook in de Giro d'Italia zijn concurrenten ruimschoots overtreffen? Kan hij de roze trui veroveren en tot aan de eindmeet vasthouden? Wielerliefhebbers kunnen het live volgen, want voor het eerst in jaren is de Giro deels op de Vlaamse buis te zien, en wel bij VTM. Van zaterdag 6 mei tot dinsdag 9 mei zendt VTM de eerste vier ritten, van de openingsrit tot en met de eerste bergrit, live uit. Na die eerste cruciale etappes wordt de vorm van Evenepoel, die van zijn belangrijkste concurrenten én zijn kansen om de Giro op zijn naam te schrijven duidelijk. Maar ook voor de apotheose van de koers, met de beslissende rit* én met de slotrit op zondag 28 mei, zit de kijker bij VTM op de eerste rij. Michel Wuyts en Jan Bakelants zijn de vertrouwde commentatoren van dienst. Stijn Vlaeminck en Maxim Goethals zijn de journalisten ter plaatse.

Michiel Ameloot, hoofdredacteur sporthuis News City: “Door de fenomenale prestaties van Remco Evenepoel vorig jaar, is de Giro de ronde waar de Vlaamse wielerliefhebbers dit jaar misschien nog het meest naar uitkijken van allemaal. We zijn daarom bijzonder blij dat we die Giro dit jaar met VTM en HLN dichter bij de Vlaamse kijkers en lezers kunnen brengen. Onze commentatoren Michel Wuyts en Jan Bakelants en onze sportredactie staan te popelen om eraan te beginnen.”

Na de eerste vier ritten die live bij VTM te zien zijn, blijft VTM NIEUWS met Maxim Goethals dagelijks in het spoor van Remco. Ook bij HLN volgt de liefhebber de koers op de voet met de eerste beelden meteen na de etappe, een dagelijkse liveblog en analyses van Michel Wuyts en Jan Bakelants. Voor de grote ontknoping, met de beslissende rit* én de slotetappe, keert de Giro dus terug live naar het VTM-scherm. Ook de HLN-podcast Wuyts & Vlaeminck blijft elke maandag op post tijdens de Giro.

*Ter info: VTM kan in sublicentie met Eurosport de eerste vier ritten en de slotrit van de Giro D’Italia live uitzenden, en kan in de laatste week van de ronde de zesde ‘bepalende’ etappe kiezen. Mogelijk wordt dat de bergrit die op vrijdag 26 mei aankomt op de Tre Cime di Lavaredo ofwel de laatste tijdrit op zaterdag 27 mei.