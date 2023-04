De rollen worden omgedraaid in Liefde voor Muziek: Metejoor zet tekst op monsterhit ‘Housewife’ van muziekicoon DAAN

Dat DAAN charmant, charismatisch en mysterieus is, weet ondertussen iedereen. Maar dat hij postkaartjes maakt uit afval, verzot is op rommelmarkten en zich het liefst verplaatst op zijn koersfiets, is nieuw. “DAAN is verrassend inventief en creatief. Dat is niet normaal”, klinkt het bij Metejoor. Vorige week verbaasde DAAN zowel de artiesten als de kijkers toen hij aan de slag ging met de Intro van Metejoor en het gesproken fragment voorzag van muziek. Morgen, dinsdag 25 april om 20u35, worden de rollen omgedraaid en voorziet Metejoor de monsterhit ‘Housewife’ van DAAN van tekst. “Je hebt mij omver geblazen en ik hoop dat ook te doen. Om het helemaal zot te maken, gaat de tekst niet over een huisvrouw maar over een vrouw die mij constant bedriegt”, vertelt Metejoor.

Ook Portland kiest voor een hit met het nummer ‘Exes’. “Deze song heeft zoveel humor en is ook echt Belpop-geschiedenis”, vertelt Jente. Voor de iconische videoclip ging DAAN bij random mensen aanbellen met een bijl in zijn hand. “Ik woonde in de Ardennen en het was allemaal à l’improviste. Ik ging onvoorbereid aanbellen bij mensen met de vraag: ‘hallo, mag ik een souvenir van je ex kapotslaan?”, lacht DAAN.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Stef Bos wist week na week te beroeren en dat is ook nu niet anders. “Wat is een vriend? Jij hebt iets onder woorden gebracht dat mij nog nooit gelukt is”, vertelt Stef net voordat hij het lied ‘Friend’ covert. “Je tekst is heel mooi maar hoe je het brengt lijkt akelig hard op hoe je soms met vrienden in confrontatie gaat en het oplost”, vertelt DAAN. K3 tovert ‘Icon’ dan weer om tot ‘Icoon’, een nummer met een speciale boodschap erin. “Het liedje gaat over het feit dat je jezelf moet zijn en dicht bij jezelf moet blijven. Hoe meer we je leren kennen, hoe meer betekenis het krijgt”, vertelt Marthe. De nieuwe versie, overgoten met een tropisch sfeertje, zorgt ervoor dat niemand stil kan blijven zitten. Zelfs DAAN niet.

Voor Jaap was de zoektocht naar een nummer geen simpele opdracht. “Ik heb gekozen voor een nummer dat, wat mij betreft, wat buiten het typische DAAN-repertoire valt: ‘I’m What You Need'”, vertelt Jaap. Het lied gaat over wat je wil in de liefde en jezelf kwetsbaar opstellen. “De liefde doet je rare liedjes schrijven”, verklaart DAAN. Günther doet dan weer alle monden openvallen met zijn versie van ‘Victory’. “Wauw, vanaf de eerste noot was het zo gedurfd”, reageert DAAN.

De avond wordt afgesloten door DAAN himself. Hij transformeert het bekende nummer ‘Dag Vreemde Man’ tot een ware DAAN-song. “Ik heb oneindig veel respect voor het originele nummer. Als ik het hoor dan denk ik: ben je over mij bezig?”, lacht DAAN. “Ik ga proberen het origineel eer aan te doen.”

